Скончался глава Санкт-Петербургского Морского собрания Николай Орлов

«Совет Старшин Санкт-Петербургского Морского Собрания с глубоким прискорбием извещает, что в ночь с 21 на 22 июня 2021 года на 67 году жизни ушел бессменный Председатель Санкт-Петербургского Морского Собрания Орлов Николай Владимирович», – передается в сообщении на официальном сайте Санкт-Петербургского Морского Собрания без указания причины кончины.

Начинал свою службу Орлов Николай Владимирович на подводных лодках Северного флота, затем окончил Военно-морскую академию им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова и академию государственной службы при президенте РФ.

С 1985-го по 1987 год он служил в Афганистане начальником квартирно-эксплуатационной службы. В 1993 году начал работать в аппарате полпреда президента РФ в Ленобласти. В апреле 1995 года воссоздал Морское собрание Петербурга и возглавил его. По инициативе Орлова в 2001 году была создана Межрегиональная ассоциация морских собраний России.

За свою жизнь Орлов не раз работал за рубежом, в частности, в войсковой части ограниченного контингента войск в Афганистане. Его помнят как человека, который уделял внимание возрождению флотских традиций — и в России, и за рубежом.

«Светлая память о Николае Владимировиче навсегда останется со всеми, кто его знал и работал с ним. Вечная память!». Именно так завершается сообщение Совета старшин СПбМС.