Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день из-за аномальной жары

Сиеста! Но это не точно. Роспотребнадзор рекомендовал временно сократить рабочий день из-за аномальной жары. Так, если температура воздуха в офисе приблизится к отметке 28,5 градусов, работники могут рассчитывать уйти домой на час раньше.