Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день из-за аномальной жары

Сиеста! Но это не точно. Роспотребнадзор рекомендовал временно сократить рабочий день из-за аномальной жары. Так, если температура воздуха в офисе приблизится к отметке 28,5 градусов, работники могут рассчитывать уйти домой на час раньше.
-
Картина Фредерика Артура Бриджмана «Сиеста», 1878 год
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, рабочий день в нагревающем микроклимате необходимо проводить при соблюдении мер профилактики перегревания и рекомендаций относительно режима работ:
- В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа.
- Для профилактики перегревания организма необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 градусов и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительность отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов (для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения) и 1,5-2 часа (для лиц без специальной одежды).
- В помещении, в котором осуществляется нормализация теплового состояния человека после работы в нагревающей среде, температуру воздуха, во избежание охлаждения организма вследствие большого перепада температур и усиленной теплоотдачи испарением пота, следует поддерживать на уровне 24-25 градусов.
- Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градусов по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 градусов. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время.
- Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.
- В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая — +10-15 градусов.
- Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма. При температуре воздуха более 30 градусов и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 литра воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут.
- Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, при возможности, употребление фруктов и овощей, введение витаминизации пищевых рационов.
Напомним, ранее Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день, если в городе устанавливается аномально жаркая погода. Вполне возможно, что россияне в скором времени законно смогут восклицать «Сиеста!» и идти на традиционный для Испании послеобеденный сон — в Госдуме поддержали идею.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.