Депутат ЗакСа Максим Резник задержан в Петербурге по уголовному делу о наркотиках

17 июня в квартире депутата, на его даче и у его матери дома прошли обыски. Об этом сообщается в его Twitter. В квартире изъяли кулинарные весы и ключи от банковской ячейки. Издание «Фонтанка», ссылаясь на помощников Резника, сообщает, что обыски в загородном доме депутата проходили по делу о наркотиках. Связано оно с родственником Резника Иваном Дорофеевым, в квартире которого были найдены банки с наркотическими веществами. Самому Резнику могут сменить статус со свидетеля на подозреваемого.

Отмечается, что в рамках расследования дела проведен комплекс судебных экспертиз, допрошено более 10 свидетелей, что «позволило следствию собрать достаточно доказательств для предъявления Резнику обвинения в совершении преступления».

Напомним, Максим Резник около десяти лет является депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В марте этого года он участвовал в форуме «Объединенные демократы», который завершился задержанием около 200 человек. Участников обвинили в нарушении установленных санитарно-эпидемиологических требований, которые действуют в столице из-за распространения коронавируса.