Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе музея, идея проекта «Спасители» возникла у двух московских школьниц, которые увлеклись фотографией — начали фотографировать выживших узников Холокоста и записывать с ними интервью. В процессе им стало ясно — как спасенных не могло быть без спасителей, так и наоборот. Эта тесная связь на стыке проявления гуманизма, сострадания, любви к ближнему и желания остаться человеком любой ценой нашла свое отражение в выставке «Спасители».

Благодаря современным технологиям и инсталляциям посетители выставки окажутся вовлечены в виртуальный диалог между спасителями и спасенными. На мониторах можно будет посмотреть интервью с праведниками, трое из которых, включая Тамару Романову, живы и сегодня: они рассказывают о пережитых ими ужасах войны и о том, как им удалось спасти других людей. На проекции внутри огромного цилиндра в центре экспозиции транслируются истории спасенных. Снаружи размещены таблички с именами всех связанных с Россией праведников народов мира. Еще часть табличек оставлены пустыми: не обо всех известно, работа по поиску и сбору информации об их подвиге продолжается.

«Наше событие пройдет накануне 80-летия начала великой битвы, сражения с гитлеровской Германией, и великой трагедии — Холокоста. Между этой битвой и этой трагедией есть прямая связь: нацисты приступили к физическому уничтожению евреев Европы именно после нападения на Советский Союз. Людей, спасавших евреев во время Холокоста, в условиях нацистской оккупации, мы называем Праведниками народов мира. Укрывая обреченных, они ежедневно рисковали своей жизнью, жизнью своих семей, детей — сами, по собственному выбору, делали себя целью гитлеровских палачей. Мы хотим, чтобы благодаря нашему проекту «Спасители» о них вспомнили, им воздали дань благодарности как можно больше наших соотечественников и соплеменников. Многие из нас появились на свет, благодаря тому, что такие люди были», — говорит глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.

Официальное открытие состоится 21 июня. Выставка «Спасители» будет доступна для просмотра в Музее Фаберже до 4 июля 2021 года.