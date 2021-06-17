В кофейнях Москвы и Петербурга можно встретить животных, призывающих поиграть. Это акция для помощи приютам в игровом формате

Акция запустилась в кофейнях Москвы и Петербурга 17 июня. На кофейных стаканчиках или плакатах в помещении можно увидеть милое животное, призывающее поиграть. Для этого гости сканируют QR-код и попадают в игру с виртуальным питомцем. Скачивать приложение не нужно, игра создана на базе Instagram-историй. По окончании игры пиксельный герой делится секретом: он не просто персонаж, а реальное животное из приюта, которому можно помочь. Клиент получает ссылку на страницу реального питомца на сайте teddyfood.com/ru, чтобы помочь ему здесь и сейчас.

Цель проекта — привлекать людей к помощи без чувства вины и принуждения. Никаких жалостливых фотографий и SOS-постов. Создатели акции считают, что игровой формат намного эффективнее в деле помощи и пристройства бездомных животных, а каждый любитель кофе теперь за пару кликов может стать настоящим героем.

Участие в акции уже принимают заведения «Безопасный кекс» (Москва — Арбат, 33), PITA'S (Петербург — Невский проспект, 65, Гороховая, 32, Средний проспект В.О., 47) и STIM (Москва — ​Бауманская, 15, Петербург — ​Гражданская, 13), «Школьник» (Москва — Земляной вал, 12/7), Лианозовский парк (Москва) и другие.

«Мы понимаем, что классические методы рекламы бездомных животных работают тяжело. Люди привыкли, что всегда идет давление на жалость и требование денег. Объединение с агентством Step Agency и специалистами креативных индустрий в целом помогает социальным предприятиям находить современные, вовлекающие и эффективные способы привлечения внимания к важным проблемам», — отметил основатель проекта помощи животным Teddy Food Павел Котосов.

Создатели проекта рассчитывают, что в среднем каждая пройденная пользователем игра принесет приютам около 100 рублей (на основе данных о среднем чеке платформы). «Первая волна» проекта займет три недели — в дальнейшем, в зависимости от результатов, ее продлят или даже оставят как постоянный способ поддержки животных.

Напомним, Петербург стал участником социального проекта Teddy Food, направленного на решение проблемы прозрачности, в июле 2019 года. В рамках проекта можно выбрать питомца из петербургского приюта, заказать ему миску корма, сделать стрижку, причесать или почистить зубы, подарить игрушку, которая может стать его любимой, или оплатить необходимую помощь в лечении. Главное — после этого за животным можно наблюдать в режиме реального времени, 24 часа в сутки.