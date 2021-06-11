В России планируют запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства

Законопроект о запрете на услуги российских суррогатных матерей для иностранцев внесен на рассмотрение в Госдуму депутатами и сенаторами, в том числе вице-спикером Петром Толстым. Согласно законопроекту, воспользоваться такими услугами смогут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина — гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.

Данный запрет, по мнению одного из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, является вынужденной мерой, обусловленной невозможностью отследить судьбу ребенка и защитить его права после вывоза за рубеж, так как по факту своего рождения в нашей стране он не приобретает российского гражданства.

«К сожалению, принимая сегодня в России потенциальных родителей такого ребенка, мы не имеем возможности ни проверить их на наличие судимости за преступления против несовершеннолетних, ни убедиться в их добрых намерениях. А сообщений о незавидной судьбе детей, рожденных суррогатными матерями, попавших в сексуальное рабство или просто подвергающихся издевательствам, из-за рубежа поступает немало», — отметил он.

Также законопроект предусматривает обязательное получение таким ребенком гражданства России, если он рожден или вынашивался суррогатной матерью на день вступления запрета в силу.

«Мы понимаем, что какое-то количество договоров о суррогатном материнстве с иностранцами к моменту принятия закона будет действовать, поэтому предусмотрели, что этих детей государство возьмет под свою защиту, предоставив им гражданство России, и отследит их дальнейшую судьбу. Таким образом, мы выполним требования нашей Конституции и Конвенции о правах ребенка в сфере защиты и обеспечения безопасности детей и подтвердим, что государственная политика в интересах детей является в нашей стране приоритетной», — резюмировал Пискарев.