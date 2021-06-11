Петербургский акционист Павел Крисевич выстрелил себе в голову ради перфоманса на Красной площади

В 2017 году Павел Крисевич стал победителем телевизионной олимпиады «Умники и умницы», поступив в МГИМО. Через год он забрал документы и ушел в армию.

В августе 2020 года Крисевич подвесил себя с помощью троса на Троицком мосту в поддержку политзаключенных России и Белоруссии. В ноябре того же года провел акцию на Лубянской площади в Москве, «распяв» себя на кресте над стопкой горящих «политических дел». За обе акции Крисевич получил по 15 суток ареста в спецприемнике.