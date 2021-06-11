Петербургский акционист Павел Крисевич выстрелил себе в голову ради перфоманса на Красной площади

Петербургский акционист Павел Крисевич устроил стрельбу на Красной площади. В рамках перформанса он сделал два предупредительных выстрела в воздух, а потом себе в голову.
Как пишет Telegram-канал Readovka, перед тем, как выстрелить себе в голову, Крисевич сделал два предупредительных выстрела в воздух. Его тут же повалила и увела полиция. Перед акцией петербуржец передал изданию свой манифест. Его текст не приводится, но сообщается, что он заканчивается фразой: «Перед кремлевским занавесом последует выстрел». В чем именно заключалась суть акции Крисевича, пока не известно.
В 2017 году Павел Крисевич стал победителем телевизионной олимпиады «Умники и умницы», поступив в МГИМО. Через год он забрал документы и ушел в армию.
В августе 2020 года Крисевич подвесил себя с помощью троса на Троицком мосту в поддержку политзаключенных России и Белоруссии. В ноябре того же года провел акцию на Лубянской площади в Москве, «распяв» себя на кресте над стопкой горящих «политических дел». За обе акции Крисевич получил по 15 суток ареста в спецприемнике.
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