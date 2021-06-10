Структуры Алексея Навального признаны в России экстремистскими организациями

«Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление Прокуратуры города Москвы к Некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», Некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан», общественному движению «Штабы Навального». Решением суда ликвидированы некоммерческие организации «ФБК» и «ФЗПГ», запрещена деятельность общестенного движения «Штабы Навального». Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций», — сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Теперь указанным организациям запрещено распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции. Рядовым сотрудникам, а также тем, кто совершает «умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации», будет грозить до шести лет лишения свободы.

У соратников Алексея Навального есть 10 суток на обжалование постановления. «Что мы непременно сделаем», — подчеркнули юристы «Команды 29».

*«Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд защиты прав граждан» и региональные штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями, запрещенными в России, выполнявшими функции иностранного агента.