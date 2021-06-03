Иммунолог заявил о завершении эпидемии коронавируса в России

«Рисков какой-либо волны или всплеска на лето и на осень по текущему коронавирусу, я считаю, нет. Могут быть небольшие колебания из-за перемещения людей в рамках отпусков. Но процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных зараженных при одинаковом количестве тестов», — приводит РИА «Новости» слова Жемчугова.

Негативная тенденция к росту числа заболевших угрожает только тем регионам, в которых осталось большое число людей без антител — не переболевших и не вакцинированных, считает иммунолог.

«Стоит сейчас сделать такой скрининг на антитела по регионам, и туда, где мало людей с антителами, направить усилия по скорейшей вакцинации, чтобы не допустить там увеличения заболеваемости и летальности», — отметил Жемчугов. В масштабах же всей страны эпидемия «уже даже не на стадии стационарной фазы, а на завершении».