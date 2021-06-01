страшноважно: проект «Тебе поверят» запустил кампанию о защите детей от сексуализированного насилия

1 июня — международный день защиты детей. К этой дате проект «Тебе поверят», который помогает справиться с последствиями насилия, запустил кампанию о защите детей от сексуализированного насилия «#страшноважно».
Акция «#страшноважно» состоит из образовательных инициатив о профилактике сексуализированного насилия над детьми и информирует о важности поддержки тех, кто от него пострадал. Цель — рассказать о проблеме и собрать деньги на 700 психологических консультаций для людей, которые с этим столкнулись и обратятся в «Тебе поверят» за поддержкой во втором полугодии 2021 года.
«#страшноважно» начнется 1 июня с разговора о профилактике. На родительских интернет-ресурсах выйдет специальный анимационный ролик, который объяснит, какие простые правила смогут помочь ребенку понять, что происходит недопустимое и обратиться за помощью. В блогах родителей пройдут прямые эфиры и лекции, где просто и нестрашно расскажут о 9 правилах, которые должен знать каждый родитель, чтобы у насилия было меньше шансов случиться с ребенком. Также в Петербурге уже появились простые и понятные памятник о том, чему важно научить детей, чтобы помочь им быть менее уязвимыми для такого насилия.
Кампания «#страшноважно» пройдет с 1 июня по 15 июля. Поддержать проект можно пожертвованием — регулярным или разовым.
Авторы проекта «Тебе поверят»
Специально для «Собака.ru»:
Название «#страшноважно» родилось из тех комментариев, который мы слышим каждый день. Многие люди, узнавая о нашей работе, говорят: «Ой, ужас, то, чем вы занимаетесь — это так страшно! И так важно! Но так страшно, лучше об этом не говорить!». В этой кампании мы будем объяснять, почему уровень такого насилия над детьми и подростками обязательно снизится, если мы будем говорить о проблеме публично, учить детей и поддерживать переживших.
Ежемесячно к нам обращаются десятки людей, которые столкнулись с сексуализированным насилием в детстве и подростковом возрасте — это могут быть домогательства от сверстников, старших или взрослых, шантаж в интернете, изнасилования или сексуальная эксплуатация. «Тебе поверят» дает около 150 индивидуальных психологических консультаций в месяц. Но это покрывает лишь небольшую часть запроса на помощь.
Просят поддержки и подростки, которые перенесли это только что, и взрослые, которые пережили это какое-то время назад, и родители с маленькими детьми. Большинство из них не знает, что делать. Подросткам не к кому обратиться, они опустошены, испуганы, не понимают, где найти помощь, очень боятся осуждения или уже с ним столкнулись. Родители растеряны, раздавлены чувством вины и бессилия, запутаны противоречивой информацией и не знают, как действовать дальше, чтобы помочь ребенку.
Сейчас запрос помощи от «Тебе поверят» гораздо больше наших текущих финансовых возможностей. Если речь идет о детях и подростках и случаях актуального насилия, мы стараемся подобрать психолога как можно быстрее, но новые обращения приходят каждый день. Для более оперативной помощи нам нужно больше финансовых ресурсов: маленькая организация не может закрывать запросы со всей страны, взвалив на себя компенсацию отсутствующей в России инфраструктуры. Между тем, наличие помогающей системы в ситуациях сексуализированного насилия — это важно абсолютно для всех, у кого есть дети, ученики, подопечные, друзья. Мы решили организовать кампанию «#страшноважно» и надеемся, что люди нас поддержат нас, и мы сможем быстрее связывать переживших сексуализированное насилие в детстве с психологами и помогать большему количеству людей.
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