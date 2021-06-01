Статистика дня: 71% россиян поддержали идею ФСИН привлекать к работе заключенных вместо мигрантов

Большинство россиян поддерживают идею привлекать осужденных на работу в тех сферах, где обычно работают трудовые мигранты — например, на крупных стройках или промышленных объектах. Ранее с такой инициативой выступили во ФСИН.
-
Фото: Shutterstock.com
Большинство россиян (71%) поддерживают идею привлекать осужденных на работу в сферах, где обычно трудятся мигранты, и полагают, что заключенные сами предпочтут такой способ отбывать наказание. Так считают граждане 45-59 лет и 60 лет и старше (по 76%), а также опрошенные со средним образованием (74%). Не согласны с инициативой ФСИН 21% россиян. Среди противников идеи 30% молодых людей 18-24 лет и 26% граждан в возрасте 24-35 лет. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования ВЦИОМ.
Сторонники исправительных центров для заключенных считают, что их работа будет возмещением ущерба пострадавшим (21%). Заключенные отработают свои преступления (21%), будут приносить пользу обществу (15%), снизится нагрузка на госбюджет (13%). Также работа поможет заключенным исправиться (10%), к тому же сами они смогут заработать и помочь семьям (10%).
Противники подобной организации труда осужденных полагают, что заключенные должны быть изолированы от общества (17%), будут плохо работать (13%), они небезопасны для окружающих (12%), это будет возвращением во времена ГУЛАГа (12%), заключенные будут отнимать рабочие места (9%). При этом 9% противников использования труда заключенных отметили, что вопрос зависит от статьи, за которую сидит человек.
«По мнению 58% наших соотечественников, работа будет способствовать возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе, 23% с этим не согласны (36% среди молодежи 18-24 лет). Более трети россиян (36%) считают, что осужденные будут работать в исправительных центрах так же, как мигранты, 28% полагают, что они будут работать хуже мигрантов, а 13% думают, что лучше. Более половины наших соотечественников (62%) полагают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах на исправительных работах (74% среди молодежи 18-24 лет), каждый десятый убежден (11%), что они выберут отбывать наказание в тюрьме (17% среди опрошенных 25-34 лет)», — отмечают в пресс-службе ВЦИОМ.
Напомним, в мае директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил создать трудовые лагеря для заключенных, которые имеют право на принудительные работы. Их труд хотят использовать при строительстве крупных объектов, на которых обычно работают мигранты и существует нехватка рабочей силы.
«В настоящее время с учетом нашего законодательства среди лиц, которые содержатся [в исправительных учреждениях] — это 482 тысячи человек, порядка 188 тысяч имеют право на такое исполнение наказания, как принудительные работы. Недавно Владимир Владимирович [Путин] встречался с руководителями азиатских регионов: Таджикистан, Узбекистан. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Но мы в свою очередь реально готовы организовать, это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату», — отмечал Калашников.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.