Статистика дня: 71% россиян поддержали идею ФСИН привлекать к работе заключенных вместо мигрантов

Большинство россиян (71%) поддерживают идею привлекать осужденных на работу в сферах, где обычно трудятся мигранты, и полагают, что заключенные сами предпочтут такой способ отбывать наказание. Так считают граждане 45-59 лет и 60 лет и старше (по 76%), а также опрошенные со средним образованием (74%). Не согласны с инициативой ФСИН 21% россиян. Среди противников идеи 30% молодых людей 18-24 лет и 26% граждан в возрасте 24-35 лет. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования ВЦИОМ.

Сторонники исправительных центров для заключенных считают, что их работа будет возмещением ущерба пострадавшим (21%). Заключенные отработают свои преступления (21%), будут приносить пользу обществу (15%), снизится нагрузка на госбюджет (13%). Также работа поможет заключенным исправиться (10%), к тому же сами они смогут заработать и помочь семьям (10%).

Противники подобной организации труда осужденных полагают, что заключенные должны быть изолированы от общества (17%), будут плохо работать (13%), они небезопасны для окружающих (12%), это будет возвращением во времена ГУЛАГа (12%), заключенные будут отнимать рабочие места (9%). При этом 9% противников использования труда заключенных отметили, что вопрос зависит от статьи, за которую сидит человек.

«По мнению 58% наших соотечественников, работа будет способствовать возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе, 23% с этим не согласны (36% среди молодежи 18-24 лет). Более трети россиян (36%) считают, что осужденные будут работать в исправительных центрах так же, как мигранты, 28% полагают, что они будут работать хуже мигрантов, а 13% думают, что лучше. Более половины наших соотечественников (62%) полагают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах на исправительных работах (74% среди молодежи 18-24 лет), каждый десятый убежден (11%), что они выберут отбывать наказание в тюрьме (17% среди опрошенных 25-34 лет)», — отмечают в пресс-службе ВЦИОМ.