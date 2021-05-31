ФБК*: базу данных с сайта «Свободу Навальному!» украл петербуржец и бывший сотрудник фонда Федор Горожанко

Сайт «Свободу Навальному!» был запущен 23 марта как площадка для регистрации сторонников осужденного политика, готовых в нужное время выйти на акции протеста — объявить акцию планировали по достижении полумиллиона регистраций. В середине апреля стало известно об утечке электронных адресов с сайта free.navalny.com — пользователям, прошедших регистрацию, начали приходить письма с угрозами и личными данными, которые они на ресурсе не оставляли.

Как выяснили соратники Навального, утечка произошла через почтовый сервис Mailgun, который фонд использовал для отправки писем о верификации и подтверждения регистрации. К нему подключились, используя секретный API-ключ, который знают лишь несколько сотрудников. Проверив все IP-адреса, подключавшиеся к Mailgun по этому ключу, соратники Навального выявили два подозрительных из Приморского края и Петербурга — именно с них выкачивалась база.

Как выяснили в фонде, с этих же IP-адресов в свою старую корпоративную почту заходил бывший сотрудник Федор Горожанко, до увольнения в 2019 году занимавшийся рассылками и знавший секретный API-ключ.