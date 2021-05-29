Телеведущая Милана Тюльпанова заявила о том, что ее избил бывший молодой человек

«К моему дому четыре часа назад подъезжал мой бывший молодой человек Евгений Чуприна с целью поговорить. Я вышла, он ударил меня кулаком по лицу, насильственным путём затащил меня в машину, отобрал мой телефон, не давал мне выйти, держал мою голову между двумя передними сиденьями, заставлял меня говорить, что я его люблю и выйду за него замуж, после чего отпустил», — сообщила она.

По словам Миланы, она уже сняла побои и написала заявление в полицию. Тюльпанова также добавила, что такое поведение не должно оставаться безнаказанным.