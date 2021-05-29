Телеведущая Милана Тюльпанова заявила о том, что ее избил бывший молодой человек

Телеведущая, бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила о том, что ее избил бывший молодой человек Евгений. Об этом она рассказала в Instagram.
«К моему дому четыре часа назад подъезжал мой бывший молодой человек Евгений Чуприна с целью поговорить. Я вышла, он ударил меня кулаком по лицу, насильственным путём затащил меня в машину, отобрал мой телефон, не давал мне выйти, держал мою голову между двумя передними сиденьями, заставлял меня говорить, что я его люблю и выйду за него замуж, после чего отпустил», — сообщила она.
По словам Миланы, она уже сняла побои и написала заявление в полицию. Тюльпанова также добавила, что такое поведение не должно оставаться безнаказанным.
Напомним, Милана и Александр Кержаков были женаты с 2015 года, в 2017 году в семье родился сын Артемий, который стал героем январской обложки журнала «Собака.ru». В 2015 году Кержаковы основали благотворительный фонд «Звезды Детям», который ежегодно проводит аукционы, а деньги с продажи лотов идут на нужды петербургских и областных детей-сирот и детей из семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В мае 2018 года стало известно о разводе супругов. Тогда Милана назвала бывшего нападающего «Зенита» «абсолютно падшим, не достойным уважения человеком».
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