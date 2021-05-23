Статистика дня: почти 50% российских школьников откладывают по 500 рублей в месяц

Еще 29% школьников откладывают от 500 до 1 тысячи рублей, а откладывать до 3 тысяч получается у 13% опрошенных. Больше 3 тысяч ежемесячно получают только 9% респондентов.

Согласно результатам опроса, школьники чаще всего не имеют четкой цели и копят для формирования финансовой подушки (49%). На гаджеты и электронику копят 19%, на курсы и дополнительное образование — 16%, на брендовую одежду и обувь — 10%, а на путешествия без родителей — 7%.

Почти половина учащихся планирует свой бюджет на срок от одного до трех месяцев, 22% распределяют свои расходы на 1-2 недели, треть школьников (31%) не занимаются ведением бюджета.

При этом пандемия коронавируса повлияла на траты школьников. Так, 44% опрошенных вдвое меньше стали тратить деньги на досуг и развлечения,22% стали реже ходить в кафе, 23% начали откладывать вдвое больше денег, 11% школьников были вынуждены устроиться на подработку из-за тяжелой финансовой ситуация в семье.

«Современные школьники — крайне осознанные в финансовом плане молодые люди. Планировать бюджет на 2-3 месяца нелегко и взрослому, в то время как дети с каждым днем совершенствуются в финансовой грамотности и строят фундамент для успешного будущего. Я уверен, что включение финансовых дисциплин в школьную программу оказывает крайне положительный эффект. И скоро уже не 25% школ страны, а каждая школа будет обучать детей заботе о своем финансовом будущем», — заключил директор «ЯКласс» в России Андрей Илингин.