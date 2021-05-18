«С начала сирены есть 1,5 минуты на сборы: в подвале дома у нас бомбоубежище»: как изменилась жизнь в Израиле с начала обострения конфликта

Когда на прошлой неделе начался первый обстрел, я была в примерочной одного из самых больших торговых центров в пригороде Тель-Авива. Внутри магазина сирены не слышно, но моему соседу по кабинке кто-то позвонил и сказал: «Азака бе-Тель-Авив» («Азака» — на иврите это сигнал воздушной тревоги). В молле тихо, но мы оба решили выйти проверить обстановку и увидели, что люди активно идут к выходу. Паники не наблюдалось, но что делать и где бомбоубежище никто не знал. Продавщицы — молодые девушки лет 20 — нервничали и суетились больше всех. Я выглянула в джинсах, которые только что мерила, и было непонятно, бежать переодеваться или на это уже нет времени. С момента начала сирены есть 1,5 минуты, чтобы спрятаться в укрытие — именно столько занимает полет ракеты из сектора Газы до центра страны. Никакой организованной эвакуации не случилось, люди столпились в помещении, которое исходя из рекомендаций «Службы Тыла», казалось самым безопасным. Все прошло довольно спокойно, дети смотрели мультики, взрослые сидели в телефонах. У меня же была уникальная возможность длительной примерки джинс, которая показала, что нужен размер побольше.

Обстрелы Юга страны начались за пару дней до этого, но так как они случаются довольно часто, ни я, ни мой бойфренд не подготовились к ударам по центру. Поэтому эти 20 минут мы потратили на скачивание приложений с оповещениями о сиренах и подписку на телеграм-каналы с картами обстрелов, попутно общаясь с друзьями и родственниками. Через какое-то время мы все-таки решили вернуть мои джинсы. Продавщицы посмотрели на нас как на сумасшедших и сказали, что магазин, конечно, сегодня больше не откроется. Однако, увидев джинсы, они нервно засмеялись и тут же пустили меня переодеться. После этого было еще несколько сирен. Как только стало потише, мы отправились домой, включили радио на полную громкость, чтобы не пропустить сообщения об обстрелах. По дороге позвонили взволнованные родители моего бойфренда, так как одна из ракет упала в нашем маленьком городе в 1 км от дома. В этот момент стало нервно.

«Мой начальник, например, пережидая ракетные обстрелы, назначил собеседования паре перспективных программистов»

В эту ночь были еще две сирены. Я узнала, что в нашем подвале есть гигантское бомбоубежище, где чувствуешь себя довольно безопасно. Мы познакомились с соседями, но не так успешно как мой начальник — он, пережидая обстрелы, нашел пару перспективных программистов и назначил им собеседования. Больше всего меня волнует то, что мы не смогли придумать способ брать кошку в укрытие и то, что сон стал очень поверхностным и прерывистым. Любой шум или шорох заставляет проснуться. На самом деле ситуация сильно влияет на жизнь: я вновь, как в разгар пандемии, стала работать из дома. Когда нужно куда-то поехать, во-первых, планирую это на первую половину дня — при свете почему-то психологически менее страшно услышать сирену, во-вторых, внимательно продумываю маршрут, чтобы он проходил около зданий, где можно укрыться, в случае если тревога застанет в машине. Тель-Авив выглядит пустым, многие бары и рестораны не работают. В магазинах все обсуждают, где в нашем районе поставили установки «Железного купола» (противоракетная система) и вспоминают 91 год, когда во-время войны в Персидском заливе армия Саддама Хусейна наносила удары по центру страны. Тогда была угроза химического оружия, поэтому всем выдавали противогазы. Говорят, сейчас менее страшно.