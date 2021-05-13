«Масштабы этой потери нам еще предстоит оценить»: российские общественники — о смерти фемактивистки Татьяны Никоновой

12 мая скончалась Татьяна Никонова — российская журналистка, фемактивистка и просветительница. Ей было 43 года. Никонова получила известность еще в начале 2000-х, когда вела дневник в «Живом журнале», позже запустила сайт о знаменитостях Spletnik.ru, с 2012 года вела блог о сексе, телесности, гендере и феминизме. Также Никонова была внештатным автором многих российских СМИ. Вот что говорят о ее кончине российские общественники.