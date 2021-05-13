«Масштабы этой потери нам еще предстоит оценить»: российские общественники — о смерти фемактивистки Татьяны Никоновой

12 мая скончалась Татьяна Никонова — российская журналистка, фемактивистка и просветительница. Ей было 43 года. Никонова получила известность еще в начале 2000-х, когда вела дневник в «Живом журнале», позже запустила сайт о знаменитостях Spletnik.ru, с 2012 года вела блог о сексе, телесности, гендере и феминизме. Также Никонова была внештатным автором многих российских СМИ. Вот что говорят о ее кончине российские общественники.
Я думаю, масштабы этой потери нам еще предстоит оценить. Татьяна Никонова влияла на очень глубинные вещи, которые...Опубликовано Maria Kuvshinova Среда, 12 мая 2021 г.
Это ужасно печально. Я, кажется, ни разу не пересекался с Таней в жизни, но часто общался в сети и в меру сил пытался...Опубликовано Михаилом Идовым Среда, 12 мая 2021 г.
Умерла Таня Никонова, @nikonova.online родная моя. Я 27 апреля успела ей сказать, кто она такая и что она сделала. Было...Опубликовано Тоней Самсоновой Среда, 12 мая 2021 г.
Умерла Таня Никонова. Бесстрашная фем-активистка и секс-просветительница. ее врагами были темнота и невежество. Иногда...Опубликовано Анной Монгайт Четверг, 13 мая 2021 г.
Вчера умерла Таня Никонова. И это большая потеря для нашего мира. Умер голос разума, женщина, которая давала нам...Опубликовано Sophya Goldman Среда, 12 мая 2021 г.
Вчера внезапно умерла Таня Никонова, ей было всего 43 года. Осталось облако эмоций... тепло, нежность, внимательность, проницательность... Очень тяжко, не могу ничего написать..Опубликовано Nadia Plungian Четверг, 13 мая 2021 г.
Мы должны были стариться онлайн. Рассказывать о климаксе. Писать всякие смешные штуки про себя. А она взяла и ушла. Горько и больно. Земля пухом, Танечка.Опубликовано Татьяной Шороховой Среда, 12 мая 2021 г.
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