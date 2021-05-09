Ветеранов Кронштадского района поздравили с Днем Победы

Команда «Остров фортов» совместно с районной Администрацией организовала 9 Мая вручение подарков от проекта проживающим в Кронштадте участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам блокадного Ленинграда.
Сегодня их в Кронштадте осталось всего 28. Самому младшему из ветеранов — 90 лет, самому старшему — почти 100.
«Ветераны сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить. Мы все обязаны им жизнью и мирным небом над головой. Сегодня главная задача — помочь этим героическим людям как можно дольше оставаться с нами, сохранять физическую и социальную активность. И, конечно, мы хотим, чтобы город воинской славы Кронштадт процветал и был комфортным местом для проживания наших дорогих ветеранов», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
Часть подарочных наборов от «Острова фортов» передали ветеранам лично глава Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк и командир Ленинградской военно-морской базы капитан 1 ранга Андрей Салошин.
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