В Петербурге и Ленобласти пропало рекордное количество детей

Поисково-спасательный отряд добровольцев «Лиза Алерт» с 2010 года занимается поиском пропавших без вести людей. Так, за 2018 год к ним поступило 13996 заявок — 11027 человек были найдены живыми, 1519 погибшими. Задача отряда осуществляется силами волонтеров — координаторы оповещают их о начале поисковой операции после получения заявки о пропаже человека по горячей линии или на сайте. В поиске отряд прибегает к следующим алгоритмам действия — прозвон, автономные задачи, распространение ориентировок, методы активного поиска в лесной и городской среде и другие.