В Петербурге и Ленобласти пропало рекордное количество детей

В апреле этого года петербургский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» получил 229 заявок на поиски пропавших людей. В прошлом году таких заявок было в два раза меньше.
Как пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службу «Лизы Алерт», рекордным стало и число обращений о пропаже несовершеннолетних — это 46 человек. По данным поискового отряда, чаще всего это связано с подростками, которые сбежали из дома. При этом поисковые работы ведутся без распространения ориентировок в интернете и массового сбора добровольцев.
Поисково-спасательный отряд добровольцев «Лиза Алерт» с 2010 года занимается поиском пропавших без вести людей. Так, за 2018 год к ним поступило 13996 заявок — 11027 человек были найдены живыми, 1519 погибшими. Задача отряда осуществляется силами волонтеров — координаторы оповещают их о начале поисковой операции после получения заявки о пропаже человека по горячей линии или на сайте. В поиске отряд прибегает к следующим алгоритмам действия — прозвон, автономные задачи, распространение ориентировок, методы активного поиска в лесной и городской среде и другие.
Напомним, ранее «Лиза Алерт» запустил мобильное приложение «Поисковый центр» для поиска потерявшихся пропавших пожилых людей. Оно работает в двух режимах — для родственников, которые должны заполнить анкету членов семьи, чьи перемещения необходимо контролировать, а также непосредственно трекер, отслеживающий маршрут и местоположение.
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