Правительство России установило запрет на вывоз отдельных видов товаров за пределы страны. Невыездной стала гречка. Правда, в таком статусе крупа пробудет недолго, лишь в течение лета.
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Фото: Shutterstock.com
Запрет на вывоз отдельных видов товаров из России правительство установило временно — на период с 5 июня по 31 августа 2021 года. Под него попала гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное (очищенное). Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованном 4 мая на официальном интернет-портале правовой информации.
Подготовить и представить предложения по сокращению экспорта гречихи в 2021 году еще в конце апреля предложил министерствам вице-премьер России Андрей Белоусов. В Минсельхозе поручение связали с повышенным спросом на крупу на внешних рынках, что могло привести к росту цен в России. К тому моменту средняя цена на гречку увеличилась на 39% по сравнению с первым кварталом 2020 года и составила 571,2 доллара за тонну.
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