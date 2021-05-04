Запрет на вывоз отдельных видов товаров из России правительство установило временно — на период с 5 июня по 31 августа 2021 года. Под него попала гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное (очищенное). Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованном 4 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Подготовить и представить предложения по сокращению экспорта гречихи в 2021 году еще в конце апреля предложил министерствам вице-премьер России Андрей Белоусов. В Минсельхозе поручение связали с повышенным спросом на крупу на внешних рынках, что могло привести к росту цен в России. К тому моменту средняя цена на гречку увеличилась на 39% по сравнению с первым кварталом 2020 года и составила 571,2 доллара за тонну.