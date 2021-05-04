Как был устроен брак Билла и Мелинды Гейтс? Рассказывает бывшая жена основателя Microsoft

Гендерный дисбаланс в области неоплачиваемого труда является столь привлекательной темой для меня отчасти потому, что это бремя объединяет многих женщин, а также потому, что причины этого дисбаланса настолько глубоки, что их невозможно устранить с помощью технических решений.

Для меня нет более важного вопроса, чем этот: есть ли в вашем союзе любовь и уважение по отношению друг к другу, взаимность и чувство, что вы одна команда, духовная близость и стремление к взаимному росту? Я думаю, что все мы так или иначе задаем себе этот вопрос, потому что это одно из самых важных желаний в жизни человека. Много лет назад я разговаривала со своей подругой Эмми Нильсон о жизни и браке, а также о тех трудностях, с которыми я сталкивалась дома и на работе.

Эмми — одна из моих самых близких подруг в жизни. Она состояла в браке с Джоном Нильсоном, одним из моих лучших друзей, с которым мы работали в Microsoft. Они с Джоном были нашими с Биллом самыми близкими друзьями, пока Джон не умер от рака в 37 лет. С тех пор мы с Эмми сблизились еще больше. Я делилась с ней волнующими меня проблемами касательно брака с Биллом, например, иногда я чувствовала себя невидимкой, даже когда мы работали над совместными проектами.

Тогда она сказала:

— Мелинда, ты вышла замуж за человека с сильным голосом.

Эти слова пронзили меня насквозь, и с тех пор я благодарна ей за то, что она открыла мне глаза на происходящее. Я пыталась найти свой голос, когда что-то говорила рядом с Биллом, и это только усугубляло ситуацию. Я могла бы с легкостью позволить Биллу говорить за нас обоих. Но тогда некоторые важные вещи остались бы невысказанными, а я не хотела бросать вызов ни себе, ни ему.

Для меня нет более важного вопроса, чем этот: есть ли в вашем союзе любовь и уважение по отношению друг к другу, взаимность и чувство, что вы одна команда, духовная близость и стремление к взаимному росту?

Я хотела найти свой голос, и хотела равноправного партнерства, но для начала мне предстояло выяснить, как добиться этого в отношениях с человеком, который привык быть боссом. Очевидно, я не собиралась быть во всем равной Биллу, как и он не собирался быть во всем равным мне, но можно ли вообще достичь равноправия в отношениях? И захочет ли Билл равноправного партнерства? Что ему за это будет?

Это лишь немногие из вопросов, с которыми я столкнулась в начале нашего брака. Я хочу поделиться с вами историями и размышлениями о том, как мы с Биллом двигались к равному партнерству — что, в конечном счете, оказывается скрытой проблемой при обсуждении домашних обязанностей во многих семьях.

Когда у нас родилась Дженн, я чувствовала себя очень одинокой в нашем браке. В то время Билл занимал должность генерального директора Microsoft и был максимально вовлечен в работу. Все хотели с ним связаться, и я думала: «О’кей, возможно, в теории он хотел завести детей, но не в реальности». Он был слишком занят. Наши отношения не развивались, мы не пытались выяснить, каковы наши ценности и как мы собираемся прививать их своим детям. Так что я решила, что многое мне придется выяснять самостоятельно.

Незадолго до этого мы переехали в красивый просторный дом, который я выбрала после помолвки. Билла это вполне устраивало. Но через полтора года после этого мы переехали в огромный дом, который Билл начал строить, будучи еще холостяком.