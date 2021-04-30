О появлении информационного плаката в одном из вагонов метро Петербурга рассказал «Протестному Петербургу» пользователь под ником Daniel. В тексте сказано, что в случае, если на улицах города планируют собраться 500 человек и более, то такое публичное мероприятие подлежит согласованию с Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В остальных случаях — с районной администрацией.

Также плакат информирует, что в «период действия в Петербурге ограничительных мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведение публичных мероприятий, а также посещение их гражданами запрещено».

«За вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных публичных мероприятиях установлена административная ответственность, за вовлечение в преступную деятельность предусмотрена уголовная ответственность. Родители несовершеннолетних участников названных мероприятий несут административную ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Участвуя в подобных акциях, дети не только подвергают риску жизнь и здоровье, но и могут быть вовлечены в преступные действия. Учите детей защищать права законными способами!» — говорится в тексте информационного плаката.