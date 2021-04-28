Петербург стал лидером по динамике роста числа преступлений среди регионов России

Согласно отчету Генпрокуратуры о состоянии преступности за период с января по март 2021 года, за три месяца число зарегистрированных преступлений в России по сравнению с тем же периодом минувшего года в целом снизилось на 1,8% и составило около 500 тысяч. Снижение преступности отмечается в 55 регионах страны, в наибольшей степени — в Еврейской автономной, Курганской и Смоленской областях.

Среди 30 субъектов Российской Федерации, где отмечается увеличение регистрации криминальных деяний, выделяются Петербург — на 38,9% (16 тысяч преступлений), Тульская область — на 23,5% (4 тысячи преступлений ) и Тува — на 20,9% (2,2 тысячи преступлений).

Каждое пятое преступление совершено в сельской местности — 90,5 тысяч, остальные 408,5 тысяч приходятся на города и поселки городского типа. «В целом в расчете на 100 тыс. населения зафиксировано почти 342 преступления. За последние четыре года общий уровень преступности увеличился с отметки 329,3 до 341,8. Наибольшие его значения отмечаются в Туве (658,9), Алтае (603,1) и Амурской области (548,5)», — сообщили в Генпрокуратуре.