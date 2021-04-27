Ого! Никита Поддубнов из Петербурга создал автомобиль, работающий на солнечной энергии. Он поедет на нем до Китая

В начале апреля конструктор-самоучка Никита Поддубнов представил необычный транспорт – солнцемобиль. Транспортное средство, которое полностью работает на солнечной энергии, разгоняется до 30 км/ч, а после захода солнца способно проехать еще 7 часов. Этим летом Никита планирует на нем в путешествие до Китая, минуя жаркие пустыни Казахстана. Редакция «Собака.ru» узнала, с чего все началось, как устроен автомобиль и что ждет проект после поездки.
Как тебе пришла идея создать солнцемобиль?
Три года назад я переехал в Санкт-Петербург из казахстанского города Талдыкорган и устроился в компанию по разработке зарядных станций для электромобилей. Все мои коллеги уже имели на тот момент электротранспорт. Я дико завидовал им, потому что они могли не платить за бензин. Тогда решил собрать свой первый проект и переоборудовал старый «Москвич», установив на него электродвигатель.
К сожалению, на деле все оказалось гораздо сложнее. «Москвич» был слишком тяжелый, из-за чего тратил слишком много энергии. И в голову пришла идея: «Почему бы не сделать легкий транспорт самому и установить на него солнечные панели, вырабатывая электричество бесплатно.
Расскажи простым языком как работает твой концепт?
В машине установлены два мотор-колеса, иными словами, двигатель встроен прямо в сами колеса. Они в свою очередь подключены к аккумуляторам, которые питаются от солнечной энергии. То есть когда солнцемобиль припаркован, они заряжаются, а во время движения накопленный заряд расходуется.
Недавно я добавил дополнительные солнечные панели на прицепе, которые позволяют мне не накапливать энергию в аккумуляторы заранее. К тому же создал специальное приложение, через которое я могу управлять автомобилем дистанционно: включать/выключать габариты, переключаться на заднюю передачу.
В чем его уникальность?
За сравнительно небольшие деньги я создал полноценный работающий транспорт. Который может двигаться со скоростью 30 км/ч. И даже после захода солнца еще практически 7 часов я смогу ехать на накопленной энергии.
Сколько времени, денег и других ресурсов отнял проект?
Активно заниматься сборкой солнцемобиля я начал с сентября 2020 года: от идеи до реализации прошло практически полгода. На закупку материалов я потратил 200-250 тысяч рублей. Это при том, что я работал практически в одиночку по 12 часов в сутки.
Откуда столько терпения?
Еще в детстве мама купила мне обычный конструктор, и тогда я полюбил что-то строить и создавать своими руками. Хочется, чтобы человечество развивалось быстрее. Мечтаю создать что-то такое, что толкнет нашу цивилизацию вверх по пути прогресса.
Три тысячи километров через пустыни Казахстана
Расскажи о своем плане проехать на солнцемобиле до Китая
Летом я отправлю почтой свое авто в Казахстан. Оттуда через местные пустыни собираюсь проехать 3000 километров до границы с Китаем за три недели. Этим поступком я покажу людям, что можно свободно путешествовать, используя только энергию солнца. Надеюсь, мне удастся привлечь вложения в проект и следующая версия солнцемобиля будет комфортнее и быстрее.
Пока что я не придумал, что будет дальше. Слишком сложно предвидеть будущее. Но обратно я однозначно доберусь на самолете, а солнцемобиль отправлю почтой. Возможно, в итоге попытаюсь его продать или даже разыграю среди подписчиков своего канала.
Какой отклик получила твоя идея?
Все в глубоком шоке, но в основном они позитивно отзываются. Часто спрашивают, что это такое, но для них это, как летающая тарелка. Самое приятное было, когда сотрудники ДПС, вместо того, чтобы остановить меня и оштрафовать — все таки это не зарегистрированное транспортное средство — проводили улыбками и помахали руками. Мои зрители тоже меня всячески поддерживают, часто пишут, желают успеха.
Что еще тебе хотелось бы воплотить в жизнь?
Мне нравится тема космоса. Я хочу двигаться в сторону развития этих технологий. Например, на создание солнцнемобиля меня вдохновил марсоход. Поэтому не могу даже представить, что воодушевит меня в скором времени.
«Некоторые наши самоучки к сожалению спиваются в гаражах»
Кого считаешь своим кумиром?
У меня нет кумира, я не чей-то фанатик. Но есть люди, труд которых я уважаю и с кем, мне бы хотелось встретиться. Илон Маск один из них. Он икона всех современных самодельщиков. В России такие энтузиасты тоже есть, но им никто не помогает финансово. Поэтому они остаются неизвестными. И вместо того, чтобы создавать что-то новое, некоторые наши самоучки к сожалению спиваются в гаражах. Очень надеюсь, что меня не постигнет та же участь (смеется).
У тебя есть популярный канал на «Youtube» и не менее популярный аккаунт в «TikTok». Как это тебе помогает?
Людям нравится на это смотреть, и если среди зрителей окажется хоть один бизнесмен, который захочет вложиться — это позволит развиваться таким как я. Если бы не моя деятельность в интернете, то обо мне мало бы кто узнал.
Поступали уже предложения?
Было несколько, но они все оказались несерьезными, на уровне «Было бы круто сделать». Но до чего-то реализованного ни разу не доходило
Кем ты видишь себя через 10 лет?
Я не представляю себя через десять лет. Даже не знаю, что будет со мной после поездки. Привык жить одним днем и это весело.
Текст: Сергей Колесников
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