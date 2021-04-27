Ого! Никита Поддубнов из Петербурга создал автомобиль, работающий на солнечной энергии. Он поедет на нем до Китая

Три года назад я переехал в Санкт-Петербург из казахстанского города Талдыкорган и устроился в компанию по разработке зарядных станций для электромобилей. Все мои коллеги уже имели на тот момент электротранспорт. Я дико завидовал им, потому что они могли не платить за бензин. Тогда решил собрать свой первый проект и переоборудовал старый «Москвич», установив на него электродвигатель.

К сожалению, на деле все оказалось гораздо сложнее. «Москвич» был слишком тяжелый, из-за чего тратил слишком много энергии. И в голову пришла идея: «Почему бы не сделать легкий транспорт самому и установить на него солнечные панели, вырабатывая электричество бесплатно.