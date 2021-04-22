Средний чек затрат на «шашлычный набор» составляет в 2021 году 1 958 рублей. Это на 25% выше прошлогоднего показателя за тот же период — 1 561 рубль. Шампуры подорожали на 5% — до 254 рублей, мангалы — на 48%, до 977 рублей. Средняя стоимость средств для розжига выросла на 43% — до 195 рублей. Порция мяса на огне обойдется в 304 рубля — на 15% выше, чем в апреле прошлого года. При этом, несмотря на подорожание, число покупок шашлыка выросло в 1,5 раза.

Самый дорогой шашлык среди мясных — телячий. Его цена за 1 килограмм готового маринованного мяса составляет 781 рубль. Чуть дешевле шашлык из говядины — 675 рублей за килограмм, еще дешевле свиной — 545 рублей. Самым доступным оказался куриный шашлык — 335 рублей за 1 килограмм.

Самая популярная для приготовления на огне рыба дорада обойдется в 604 рубля за 500 граммов. Филе лосося заметно дороже — 839 рублей за аналогичный вес. Упаковка лимонов к рыбе, 2-3 штуки, в среднем будет стоить 78 рублей.

«Учитывая базу прошлого года, когда продажи шашлычного набора за первую половину апреля были на треть ниже уровня 2019 года, можно говорить о восстановлении потребительского спроса в данном сегменте к привычным показателям. В апреле текущего года наиболее заметный рост числа покупок данных товаров наблюдался в период вторых выходных апреля (10-11 апреля), когда в столицу и центральные регионы страны пришли теплые дни. Рост продаж по сравнению с выходными предыдущей недели составлял 30-40%», — приводит ТАСС результаты исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД».