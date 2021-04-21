Фоторепортаж: Петербург в преддверии несогласованной акции в поддержку Навального

Днем 21 апреля на центральных улицах Петербурга появилась спецтехника для уборки и автомобили Росгвардии. Как пишет «Фонтанка», почти в полном окружении оказались подходы к Эрмитажу, также плотный ряд автобусов ограждает тротуар Невского проспекта. Марсово поле окружено машинами цветах хаки — росгвардейцы установили под одним из кустов сирени генератор электроэнергии, рядом работают радиотехники.