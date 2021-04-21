Фоторепортаж: Петербург в преддверии несогласованной акции в поддержку Навального

В минувшее воскресенье сторонники российского политика Алексея Навального анонсировали митинги в его поддержку. Несогласованные акции пройдут сегодня, 21 апреля. Показываем, как выглядит Петербург в преддверии — колонны уборочной техники вместо ограждений, перекрытая Дворцовая площадь и сотрудники правопорядка в полном обмундировании.
Днем 21 апреля на центральных улицах Петербурга появилась спецтехника для уборки и автомобили Росгвардии. Как пишет «Фонтанка», почти в полном окружении оказались подходы к Эрмитажу, также плотный ряд автобусов ограждает тротуар Невского проспекта. Марсово поле окружено машинами цветах хаки — росгвардейцы установили под одним из кустов сирени генератор электроэнергии, рядом работают радиотехники.
К 18:00 полностью перекрыли Дворцовую площадь. Прохожим, спрашивающим, когда она откроется, один из полицейских ответил: «Ну, может завтра». Как пишет «Фонтанка», вокруг площади группируется спецтехника. У Александровского столпа собирается ОМОН со щитами.
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Фотограф: Анастасия Большакова.
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