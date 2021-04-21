Россия опустилась на 150 место в рейтинге свободы прессы. Между Конго и Гондурасом

Уже пятый год подряд первое место занимает Норвегия — несмотря на то, СМИ здесь подчеркивают отсутствие доступа к общественной информации о пандемии. На втором месте Финляндия, третье занимает Швеция. «Таким образом, рэнкинг 2021 года подтверждает форму «северного превосходства» или «скандинавской модели» в вопросе поддержания свободы прессы», — говорят в организации.

Россия в рейтинге 2021 года занимает 150 место. Основная причина падения страны в «репрессивном аппарате», используемом «для ограничения освещения в СМИ протестов, связанных с деятельностью оппозиционера Алексея Навального». Также эксперты организации указывают на ряд принятых в России законов, которые ограничивают свободу прессы и усиливают контроль за пользователями в интернете.

«Барометр доверия» за 2021 год говорит о том, что 59% респондентов в 28 странах где считают, что «журналисты намеренно пытаются ввести общественность в заблуждение, распространяя информацию, которая, как они сами знают, является ложной». Однако журналистская строгость и плюрализм помогают противостоять дезинформации и «инфодемии», то есть манипуляциям и слухам, отмечают в организации.

«Лучшая вакцина против дезинформации — это журналистика. К сожалению, эта работа и распространение информации слишком часто блокируется политическими, экономическими, технологическими и иногда даже культурными факторами. Столкнувшись с вирусностью дезинформации, распространяющейся без учета границ, на цифровых платформах и в социальных сетях, журналистика является главным гарантом того, что публичные дебаты основываются на разнообразных устоявшихся фактах», — говорит генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар.