РАН: число уезжающих за границу российских ученых с 2012 года выросло в пять раз

«Не последнюю роль в сокращении численности исследователей играет не уменьшающийся отток ученых и высококвалифицированных специалистов за рубеж. Число ежегодно выезжающих за границу специалистов не уменьшилось, и с 2012 года с 14 тысяч увеличилось до почти 70 тысяч человек в настоящее время», — приводит ТАСС слова главного ученого секретаря РАН.

Долгушкин отметил, что Россия — единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество ученых. По его подсчетам, с 1990 года, когда Россия занимала первое место в мире по этому показателю, их число уменьшилось с 992 тысяч до 348. «То есть на 65%, две трети мы потеряли за три десятилетия», — заключил он.

Напомним, в 2019 году Федеральная служба государственной статистики (Росстат) зафиксировала рекордную убыль населения России за последние 11 лет. В 2019 году число жителей страны сократилось на 260 тысяч человек — во многом, как считают демографы, из-за сокращения числа женщин репродуктивного возраста и позднего рождения детей.