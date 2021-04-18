Статистика дня: 64% россиян выступили против бессрочного масочного режима

Больше половины опрошенных россиян (64%) не поддержали идею введения бессрочного масочного режима. При этом 15% респондентов, наоборот, одобрили такую инициативу. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.
Как показал опрос, среди тех, кто готов продолжить носить маски в общественных местах, больше всего жителей Челябинска —22%, Красноярска и Уфы — по 21%. Жители этих городов объяснили свой ответ тем, что эта мера «замедлит распространение любых видов инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем».
Респонденты из Новосибирска (15%), Санкт-Петербурга (14%) и Волгограда (10%) реже остальных считали эту идею хорошей. Против этой меры также выступили 18% москвичей. Всего в опросе участвовали по 1 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 респондентов из других городов-миллионников.
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