Статистика дня: 64% россиян выступили против бессрочного масочного режима

Респонденты из Новосибирска (15%), Санкт-Петербурга (14%) и Волгограда (10%) реже остальных считали эту идею хорошей. Против этой меры также выступили 18% москвичей. Всего в опросе участвовали по 1 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 респондентов из других городов-миллионников.