Статистика дня: почти 40% россиян с высшим образованием не работают по специальности

Больше трети россиян (38%) с высшим образованием работают не по специальности. Как показал опрос исследовательского центра портала SuperJob, чаще всего с эти сталкиваются менеджеры, дизайнеры и секретари.
Согласно полученным данным, по специальности в настоящее время работают 40% россиян. При этом каждый пятый (22%) трудится по смежной специальности, полученной в вузе. Чаще остальных после выпуска из вуза продолжают работу в своей сфере врачи (100%), юристы (99%) и главные бухгалтеры (92%), реже всех — менеджеры по продажам (29%), специалисты по работе с клиентами (31%) и менеджеры по логистике (46%).
Опрошенные с доходом свыше 80 тыс. рублей чаще других отмечали, что они не смогли применить теоретические знания, полученные в вузе. Так, 75% из них работают по своей или смежной специальности.
Исследование проводилось в 667 населенных пунктах во всех округах России с 19 марта по 4 апреля. В нем приняли участие 3500 человек с высшим образованием и опытом работы.
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