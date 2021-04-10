Статистика дня: почти 40% россиян с высшим образованием не работают по специальности

Опрошенные с доходом свыше 80 тыс. рублей чаще других отмечали, что они не смогли применить теоретические знания, полученные в вузе. Так, 75% из них работают по своей или смежной специальности.

Исследование проводилось в 667 населенных пунктах во всех округах России с 19 марта по 4 апреля. В нем приняли участие 3500 человек с высшим образованием и опытом работы.