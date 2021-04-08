Save Ralph: посмотрите мультфильм о кролике-тестировщике химикатов, призывающий прекратить испытания косметики на животных

Кролик Ральф, которого озвучил режиссер Тайка Вайтити, тестировщик косметики — как и его отец, мать, брат, сестра и дети. Вместе с «коллегами» в лаборатории он проверяет на себе действие химикатов, которых потом добавляют в подводки для глаз, шампуни, санскрины, пены для ванн и другие продукты. Ральф уверяет, что все хорошо, но это не так — после таких рабочих дней у него облезает шерсть и кожа, а сам он слепнет и испытывает сильные боли.

Над озвучкой мультфильма работали Тайка Вайтити, Зак Эфрон, Рики Джервис, Оливия Манн и другие. Режиссером выступил Спенсер Сассер, известный по работе над фильмом «Хешер» с Джозефом Гордоном-Левиттом и Натали Портман, а также клипу на песню Ланы Дель Рей Summertime Sadness.

Кампания Международного общества по защите животных #SaveRalph рассматривает жестокость испытаний на животных оригинальным и неожиданным образом — используя историю одного кролика, чтобы пролить свет на тяжелое положение бесчисленных кроликов и других животных в лабораториях по всему миру. Как отмечает Сассер, «так важно, чтобы Ральф чувствовал себя настоящим, потому что он представляет бесчисленное количество настоящих животных, которые страдают каждый день».