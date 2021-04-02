Художественный руководитель БДТ:

Об «Антоне…» сказано очень много. Люба Аркус и ее команда делают очень важное дело, помогают людям. Но я знаю, как им самим нужна помощь. Выживать, чтобы помогать другим — это ежедневная и трудная работа Фонда «Антон тут рядом».

Именно поэтому мы, Большой драматический театр, решили организовать благотворительную акцию «Я мечтаю о жизни». Название акции — это цитата Вани Байдакова, одного из участников лаборатории для подростков с расстройством аутистического спектра, которую сейчас в Центре «Антон тут рядом» делает режиссер Яна Тумина.

Театр для детей с аутизмом — это та самая территория свободы, тот мир, которого им не хватает в мире обычном, реальном. Потому что законы нашего мира, его правила, ограничения не позволяют им быть самими собой.

Когда я увидел видеозаписи с занятий лаборатории, меня поразило, с какой трепетностью и точностью работают эти ребята с куклой — так, что даже профессиональные кукольники отмечают их включенность в куклу, в объект, в то, как они куклу одушевляют, как они через нее общаются с миром»