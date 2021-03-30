По результатам опроса «Росгосстрах жизнь», о котором пишет ТАСС, почти каждый второй россиянин (46%) копит или планирует копить «на всякий случай» или «на черный день». Чаще всего это россияне старшего возраста (60+) — так поступает 52,5% опрошенных этой возрастной категории. Среди целей для накоплений опрошенные также отмечают желание иметь определенную сумму денег, чтобы тратить их на пенсии. Так поступает почти каждый пятый из опрошенных старше 60 лет (18,5%).

Россияне моложе 60 лет чуть реже копят «на черный день» — об этом заявили 40,6% опрошенных младше этого возраста. Около четверти (23,3%) опрошенных копят на крупную покупку или образование детям. Еще 15,8% выбрали вариант ответа «другое» и указали, что делают накопления на покупку недвижимости, отдых, автомобиль. Еще 9,8% россиян заранее задумываются о будущем и откладывают средства, «чтобы было на что жить на пенсии», а 9% хотят получать доход и чтобы их деньги работали.

Вот где чаще всего копят «на черный день»:

Ямало-Ненецкий автономный округ

Красноярский край

Хабаровский край

А вот где реже всего:

Тюменская область — 11%

Кабардино-Балкария — 20%

Псковская область — 25%