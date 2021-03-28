Автор мема про Наташу и котов Дарья Бородулина зарегистрирует торговую марку «Наташа, мы все уронили»

«Я всегда лояльно относилась к тому, что мемы моего авторства достаточно виральны и широко разлетаются по интернету. Я встречаю их на множестве развлекательных площадок, и считаю, что в этом нет ничего криминального, но впервые столкнулась с тем, что продукт моего творчества используется в коммерческих целях, при этом настолько широко. Возможно, я не обратила бы внимания, если это было единожды-дважды, но мем был использован такими крупными компаниями как МТС, Альфа-Банк, ЭКСМО, Вискас (они, кстати, единственные, кто обращался за официальным согласием на использование, без роялти, согласие я дала) и еще множеством небольших компаний», — поделилась она.