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Автор мема про Наташу и котов Дарья Бородулина зарегистрирует торговую марку «Наташа, мы все уронили»

Создательница мема «Наташа, вставай, мы там все уронили»  Дарья Бородулина зарегистрирует одноименный товарный знак. Соответствующая заявка появилась на сайте Федерального института промышленной собственности.

  • Фото: паблик «Котизм»

После регистрации Бородулина сможет использовать товарный знак для канцелярских принадлежностей, одежды, спортивных товаров, рекламной и образовательной деятельности и зоотоваров. Автор мема рассказала «Открытым медиа», что зарегистрировать товарный знак она решила после того, как картинку начали использовать в коммерческих целях. Однако предприниматели не спрашивали у Бородулиной разрешения.

«Я всегда лояльно относилась к тому, что мемы моего авторства достаточно виральны и широко разлетаются по интернету. Я встречаю их на множестве развлекательных площадок, и считаю, что в этом нет ничего криминального, но впервые столкнулась с тем, что продукт моего творчества используется в коммерческих целях, при этом настолько широко. Возможно, я не обратила бы внимания, если это было единожды-дважды, но мем был использован такими крупными компаниями как МТС, Альфа-Банк, ЭКСМО, Вискас (они, кстати, единственные, кто обращался за официальным согласием на использование, без роялти, согласие я дала) и еще множеством небольших компаний», — поделилась она.

Мем «Наташа, мы все уронили» впервые появился в сообществе «Котизм» в 2019 году, однако завирусился лишь в феврале 2020 года. Чтобы проследить, как хвостатые трактуют события весны 2020 года, «Собака.ru» собрала главные смешные (и злободневные!) картинки, не дающие интернету спокойно спать.

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