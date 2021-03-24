Сексизм в русском языке: как он проявляется и как его избежать? Объясняет создательница проекта о гендерных стереотипах

Каким бывает сексизм и как его избежать

Сексизм бывает доброжелательным и враждебным. Многие думают, что девушки более спокойные или лучше справляются с рутинной работой, они слабые, им нужно во всем помогать — это доброжелательный сексизм. Эти убеждения могут привести к тому, что человек на основе стереотипов, например, не возьмет женщину на работу в IT-сферу.

Враждебный сексизм – утверждения о неполноценности женщин: например, ее место на кухне, она должна следить за внешним видом, а не за политикой. На примере восточных стран хорошо видно, как на фоне отсутствия прав у женщин мужчины считают, что могут поднимать руку на жен.

Гендерные стереотипы о мужчинах зачастую привязаны к женственности. Им часто говорят «будь мужиком», «мужчины не плачут», «не ной», «подкаблучник», «как баба». Получается, что быть женственными плохо.

Есть простое правило, как избежать сексизма в речи: если слова используются только по отношению к женщинам, но не к мужчинам, не следует их использовать. Если говорите о женщине, не акцентируйте внимание на детях, как если бы вы говорили о мужчине. К примеру, «ты женщина, твое предназначение — рожать детей». Это утверждение некорректно, поскольку каждый самостоятельно решает, какое у него предназначение. Акцентируйте внимание на действиях и профессионализме человека, а не на его внешности: «подстригла волосы — лишилась женской красоты» — неверно. Если мы скажем это мужчине, это будет звучать абсурдно, поэтому в данном случае лучше рассказать о навыках и личных качествах. Старайтесь употреблять выражения, в которых не упоминается гендерная принадлежность. Есть еще правило Дуэйна Джонсона: прежде чем сказать что-либо женщине, сначала нужно спросить себя: «Могу ли я сказать это Дуэйну Джонсону?». Если ответ будет отрицательный, тогда лучше этого не говорить.

Главное — проявлять эмпатию. Мужчина, например, часто не понимает, почему для женщины могут быть некомфортны какие-то знаки внимания на вечеринке, но если представить, что к нему будет домогаться незнакомый человек на улице, покажется ли ему это приятным? Мне кажется, на таких зеркальных примерах можно добиться понимания и сочувствия.

Чем больше мы будем подвергать критике свои слова и действия, тем меньше будем воспроизводить стереотипы. Если человек ничего не знает об этой проблеме, можно посмотреть видеокурс «Гендер для чайников» на Colta.ru, прочитать книги Симоны де Бовуар «Второй пол» и Кэролайн Криадо Перес «Невидимые женщины». В последнем произведении на разных примерах объясняется, к чему приводит сексизм. Скажем, краш-тест автомобилей долгое время проводили, используя манекены мужского телосложения, поэтому женщины чаще получали серьезные травмы во время аварий. Подобные факты откроют глаза на то, что проблемы не выдуманы, а действительно существуют. И, конечно, если женщин и мужчин у власти будет поровну, то женские права и инициативы будут чаще учитываться.

Какое будущее у проекта

Хочется верить, что проект может упростить жизнь разным людям, особенно подросткам. Ведь многие не находят правильных слов, чтобы объяснить, почему то или иное выражение для них звучит обидно. Теперь вы можете прислать наш пост — мы стараемся объяснять в них все просто и ясно.

Через месяц планирую напечатать зин. На первых страницах расскажу о концепции проекта, как избежать сексизма и почему важно говорить о нем. На остальных будет иллюстрированный глоссарий, включающий более 50 слов. Экземпляров будет немного, скорее всего, разыграю их в профиле. Когда закончится проект в Instagram, возможно, сделаю полноценный сайт, который каждый сможет использовать в качестве словаря.

Текст: Мария Агафонова