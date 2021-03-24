Сексизм в русском языке: как он проявляется и как его избежать? Объясняет создательница проекта о гендерных стереотипах

8 марта этого года петербурженка Кристина Бояркина запустила проект «Это сексизм» о том, как гендерные стереотипы отражаются в нашей речи (иногда незаметно даже для нас самих). За несколько дней им заинтересовались почти 20 тысяч человек. «Собака.ru» поговорила с фемактивисткой о том, как научиться говорить, никого не обижая — ни мужчин, ни женщин.
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Кристина Бояркина
Как появился проект «Это сексизм»
Мне 22 года, учусь в Высшей школе экономики на втором курсе факультета дизайна. Занимаюсь иллюстрацией с 15 лет, а фемактивизмом стала увлекаться с 2018 года: посмотрела видео Nixelpixel и поняла, что мне близка эта тема. Сначала публиковала работы в Twitter — выкладывала инфографику о сексуальном насилии, комиксы про феминитивы и мизогинию. У подписчиков часто возникали одинаковые вопросы, поэтому захотелось сделать информацию для всех понятной и легкодоступной.
Во время изучения инициатив, направленных на борьбу с гендерной дискриминацией, нашла большой проект американской организации Women's Media Center, посвященный влиянию сексистского отношения к кандидаткам в СМИ во время предвыборной кампании. Согласно их данным, жизнь, семью и внешний вид женщин обсуждали в публикациях намного чаще, чем мужчин. Это повлияло на исход выборов. В результате исследования они собрали большой глоссарий, включающий 100 сексистских высказываний о женщинах. Я решила сделать что-то похожее на русском языке. Ведь через общеизвестные слова можно поднять острую социальную проблему.
Идея появилась в марте прошлого года. Сначала понемногу переводила материалы, собирала информацию, находила примеры из жизни. Задача заключалась в том, чтобы сделать каждый материал самодостаточным, подкрепленным фактами и при этом неэмоциональным. 8 марта 2020-го запустила проект. Над инициативой работаю вместе с редакторкой Асей Миллер.
Что это за проект?
Проект рассказывает о том, какие слова в нашем языке несут в себе отпечаток патриархальной и сексистской культуры. Он предназначен для людей, которые боятся обсуждать гендерные стереотипы, хотя их тоже затрагивает эта проблема. В профиле я рассматриваю тему гендерного неравенства на примере слов и выражений. Цель — на простых примерах показать, что стереотипы существуют, чтобы люди могли защититься от сексизма.
Какую реакцию вызвал проект в сети
Предполагала, что проект не соберет большую аудиторию, но уже сейчас он интересен 18,5 тысячам человек. По статистике 90 процентов аудитории — это девушки, многие из которых не являются феминистками, поэтому стараюсь не употреблять сложные термины. В целом инициатива вызвала хорошую реакцию. Люди часто благодарят за поддержку, делятся переживаниями, понимают, что не они одни сталкиваются с такими проблемами.
Негативные комментарии тоже есть. В основном пишут, что проект предназначен только для женщин, что само по себе якобы является сексизмом. Это не так: у меня в планах разбирать все гендерные стереотипы, в том числе касающиеся мужчин. Некоторые люди присылают мне матерные оскорбления в директ. Сначала, конечно, опускались руки из-за подобных сообщений, но слов поддержки я получила в десятки раз больше, поэтому сейчас не унываю.
Каким бывает сексизм и как его избежать
Сексизм бывает доброжелательным и враждебным. Многие думают, что девушки более спокойные или лучше справляются с рутинной работой, они слабые, им нужно во всем помогать — это доброжелательный сексизм. Эти убеждения могут привести к тому, что человек на основе стереотипов, например, не возьмет женщину на работу в IT-сферу.
Враждебный сексизм – утверждения о неполноценности женщин: например, ее место на кухне, она должна следить за внешним видом, а не за политикой. На примере восточных стран хорошо видно, как на фоне отсутствия прав у женщин мужчины считают, что могут поднимать руку на жен.
Гендерные стереотипы о мужчинах зачастую привязаны к женственности. Им часто говорят «будь мужиком», «мужчины не плачут», «не ной», «подкаблучник», «как баба». Получается, что быть женственными плохо.
Есть простое правило, как избежать сексизма в речи: если слова используются только по отношению к женщинам, но не к мужчинам, не следует их использовать. Если говорите о женщине, не акцентируйте внимание на детях, как если бы вы говорили о мужчине. К примеру, «ты женщина, твое предназначение — рожать детей». Это утверждение некорректно, поскольку каждый самостоятельно решает, какое у него предназначение. Акцентируйте внимание на действиях и профессионализме человека, а не на его внешности: «подстригла волосы — лишилась женской красоты» — неверно. Если мы скажем это мужчине, это будет звучать абсурдно, поэтому в данном случае лучше рассказать о навыках и личных качествах. Старайтесь употреблять выражения, в которых не упоминается гендерная принадлежность. Есть еще правило Дуэйна Джонсона: прежде чем сказать что-либо женщине, сначала нужно спросить себя: «Могу ли я сказать это Дуэйну Джонсону?». Если ответ будет отрицательный, тогда лучше этого не говорить.
Главное — проявлять эмпатию. Мужчина, например, часто не понимает, почему для женщины могут быть некомфортны какие-то знаки внимания на вечеринке, но если представить, что к нему будет домогаться незнакомый человек на улице, покажется ли ему это приятным? Мне кажется, на таких зеркальных примерах можно добиться понимания и сочувствия.
Чем больше мы будем подвергать критике свои слова и действия, тем меньше будем воспроизводить стереотипы. Если человек ничего не знает об этой проблеме, можно посмотреть видеокурс «Гендер для чайников» на Colta.ru, прочитать книги Симоны де Бовуар «Второй пол» и Кэролайн Криадо Перес «Невидимые женщины». В последнем произведении на разных примерах объясняется, к чему приводит сексизм. Скажем, краш-тест автомобилей долгое время проводили, используя манекены мужского телосложения, поэтому женщины чаще получали серьезные травмы во время аварий. Подобные факты откроют глаза на то, что проблемы не выдуманы, а действительно существуют. И, конечно, если женщин и мужчин у власти будет поровну, то женские права и инициативы будут чаще учитываться.
Какое будущее у проекта
Хочется верить, что проект может упростить жизнь разным людям, особенно подросткам. Ведь многие не находят правильных слов, чтобы объяснить, почему то или иное выражение для них звучит обидно. Теперь вы можете прислать наш пост — мы стараемся объяснять в них все просто и ясно.
Через месяц планирую напечатать зин. На первых страницах расскажу о концепции проекта, как избежать сексизма и почему важно говорить о нем. На остальных будет иллюстрированный глоссарий, включающий более 50 слов. Экземпляров будет немного, скорее всего, разыграю их в профиле. Когда закончится проект в Instagram, возможно, сделаю полноценный сайт, который каждый сможет использовать в качестве словаря.
Текст: Мария Агафонова
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