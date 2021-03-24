Эксперты предрекли рост цен на алкоголь в России в 2021 году

Сильнее всего вырастет цена отечественного вина — на 10–15%. По оценкам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, причина в запрете на использование импортных виноматериалов в российском производстве, из-за которого ожидается дефицит сырья.

Что касается импортной алкогольной продукции, то на нее цены вырастут примерно на 5%. Небольшой рост будет обусловлен тем, что «курс доллара, как и евро, демонстрирует определенную стабильность», считает эксперт.

По мнению руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, рост цен отечественной винной продукции произойдет в среднем на 10%, сильнее всего подорожает массовая с ценником в пределах 500 рублей. В свою очередь бывший президент Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин считает, что цены на российскую водку распространенных марок уже к осени могут подняться на 15–20%.

С экспертами не согласны в Торгово-промышленной палате. Председатель совета по потребительскому рынку Александр Борисов считает, что рост цен на алкоголь не превысит уровня инфляции — то есть 4%. «Резко цены на алкоголь не вырастут лишь по той причине, что доходы у населения не растут. А это естественный тормоз. Доходы населения в ближайшее время расти не будут. Это значит, что бесполезно будет поднимать цены значительно — товары просто не будут продаваться», — приводят «Известия» слова Борисова.

В случае скачков цен, превышающих уровень инфляции, в ФАС пообещали проводить мониторинг и оценку ситуации. «В соответствии с распоряжением правительства от 27 февраля текущего года при обнаружении роста цен на алкогольную продукцию, заметно превышающего инфляцию, или рисков такого подорожания ФАС во взаимодействии с заинтересованными ФОИВ будет проводить комплексный анализ динамики цен на такую продукцию и факторов их формирования. Также соответствующая информация будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления в правительство РФ предложений по возможным мерам экономического реагирования», — заявили в антимонопольной службе.