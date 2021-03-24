Госдума приняла закон, позволяющий Путину еще дважды баллотироваться на пост президента

Это очередной пакет изменений в законодательства для исполнения поправок в Конституцию. Согласно одному из ее новых положений, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, Путин сможет занимать пост главы государства еще дважды.

Закон также вводит возрастной ценз для лица, занимающего должность председателя Центральной избирательной комиссии. Предполагается, что им может быть гражданин России, достигший 30 лет. Кроме того, Центризбирком сможет досрочно прекращать полномочия члена регионального избиркома. Помимо этого, избирательные комиссии смогут увеличить количество переносных ящиков, которые могут быть дополнительно использованы при голосовании вне помещений.

Принятый документ также уточняет нормы закона о выборах депутатов Госдумы — участвовать в них в не смогут граждане, ранее осужденные и лишенные свободы за преступления средней тяжести, в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.