Сестры Хачатурян официально признаны потерпевшими по делу о насилии со стороны отца

«Сегодня официально ознакомили всех девушек с постановлением о возбуждении уголовного дела. Они признаны потерпевшими», — приводит РИА «Новости» слова Алексея Паршина, адвоката Ангелины Хачатурян. Защитники сестер Хачатурян надеются, что получение девушками статуса потерпевших по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны отца поможет им избежать уголовного преследования за его убийство.

«Если уголовное дело в отношении Михаила поступит в суд, и суд признает его виновным в совершении всех преступлений против девушек, то мы получим очередное, уже неопровержимое доказательство того, что сестры Хачатурян находились в состоянии необходимой обороны», — добавил адвокат Алексей Липцер.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна — отца девушек. По словам одного из защитников, участвующих в процессе, речь идет о трех статьях: «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждение к действиям сексуального характера» и «Истязание».

Напоминаем, Михаила Хачатуряна обнаружили мертвым в подъезде его дома в Москве 27 июля 2018 года. В преднамеренном убийстве обвинили трех его дочерей: Марию, Ангелину и Крестину. Девушки рассказывали, что отец систематически издевался над ними и насиловал их, что подтверждает следствие.

Защита настаивает, что случившееся стало следствием необходимой самообороны. При этом произошедшее квалифицировали как убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до «запрета совершения определенных действий», а впоследствии освободили от электронных браслетов.