Исследование ученых длилось 9 месяцев — за это время группа добровольцев должна была пройти специальное обучение. Участники эксперимента посещали лекции и семинары, слушали выступления экспертов, участвовали в обсуждениях, прошли несколько видеокурсов.

В рамках теоретической части исследования добровольцы узнали, что такое боль, удовольствие, нейропластичность, позитивные и негативные эмоции, стресс, тревога, мозговые контуры внимания и блуждания разума, желание, зависимость.

На практике участники эксперимента занимались западными и буддистскими созерцательными практиками. «Тренинг, который мы предложили участникам, был вдохновлен идеей, существующей как в западных, так и в восточных философских традициях, утверждающих, что счастье неразрывно связано с развитием внутреннего равновесия, более добрым и открытым взглядом на себя, других и мир», — объясняет один из авторов исследования Никола Де Писапиа.

Перед началом эксперимента добровольцы прошли тестирование показателей психологического благополучия, далее анкетирование проводилось на каждом этапе курса. По завершении исследования тесты показали, что у его участников в несколько раз снизился уровень тревоги, они стали меньше мыслить негативно, реже испытывать гнев. В целом они отмечали, что чувствуют себя счастливее.