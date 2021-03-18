Как не сойти с ума, будучи жертвой насильника? Рассказывает пленница «скопинского маньяка»

На днях на свободу вышел Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк». В колонии он провел почти 17 лет. В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и три с половиной года держал в своем подвале, где насиловал их и издевался над ними. А сейчас в издательстве «Эксмо» выходит документальная книга «Непобежденная» на русском языке — ее при участии младшей из узниц Мохова Кати Мартыновой написал датский писатель Карстэн Графф. «Собака.ru» публикует отрывок из книги — монолог Екатерины, в котором она рассказывает, что помогло ей справиться с ужасным испытанием.
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Катя Мартынова. Фото: «ВКонтакте»
Когда реальность сурова, совершенно естественно искать смысл происходящего. Может быть, ты сделал нечто такое, что оправдывает твое состояние? Может быть, ты совершил рискованный поступок? Или несешь наказание за свои действия? Космонавты и альпинисты сознательно испытывают границы возможного для себя. Большинство тех, кто нарушает закон, отлично знают, что будет, если их поймают. Наши же с Леной несчастья невозможно было рассматривать как последствия наших собственных действий или принятых решений. Тысячи людей в нашем городе садились в машины к незнакомым людям и благополучно добирались до дома.
Очень трудно справиться с невозможностью проследить связь между своими действиями и тем безнадежным положением, в котором оказался. Чтобы сохранить рассудок, я должна была найти хоть какой-то смысл. Если бы я не нашла его, то так и смирилась бы с жизнью в заточении у Виктора. И тогда душа моя исчезла бы, и я или умерла бы, или превратилась бы в бездушного робота, подчиняющегося приказам. Смысл моему существованию придавала мысль о том, что когда-нибудь я смогу вернуться в родной дом. Я каждый день питала и поддерживала в себе эту надежду. Я укрепляла ее и не отступала от нее ни на шаг. Чем сильнее я подпитывала эту мечту, тем дальше уходила от безумия. Я постоянно напоминала себе, что моим родным так же тяжело, как и мне, что они тоже терпят невыносимую боль. И только мое возвращение положит конец страданиям дорогих мне людей. Я должна выжить, должна сохранить рассудок и вернуться домой — любой ценой.
Но для того чтобы сохранить рассудок, нужно было нечто большее, чем просто найти смысл в выживании. В первые же месяцы мы с Леной поняли, что нам нужен определенный распорядок. Хотя мы не видели дневного света, мы старались поддерживать нормальный режим сна и бодрствования, благо Виктор дал нам будильник. Обычно мы ложились спать до полуночи и поднимались около восьми утра. Так мы могли спать достаточно, а потом структурировать день. Это давало нам хоть какое-то ощущение нормальности и упорядоченности.
Очень важным элементом распорядка дня была молитва. Я никогда не была глубоко верующей, редко молилась и еще реже ходила в церковь. Для меня Бог был силой, которая жила во всех нас. Но, оказавшись в заточении, я осознала особый смысл молитвы. Мы молились перед едой и перед отходом ко сну. Когда боль становилась невыносимой, когда нас затягивало в бездну отчаяния, мы пытались бороться с этими чувствами с помощью молитвы. Поначалу мы с Леной по очереди читали три короткие молитвы, напечатанные на бумажной иконке, которая оказалась у Лены с собой. Вскоре мы выучили их наизусть, и текст был нам больше не нужен. Во время молитвы я обычно молилась за родителей, сестру и бабушку. Я надеялась, что они все еще верят в мое возвращение. Я молилась, чтобы Бог даровал им терпение и силу. Они должны были дождаться меня и справиться со страхом и болью из-за моего исчезновения.
<...>
Однажды я подумала, что если с Виктором что-нибудь случится, то эта ужасная темница станет нашей могилой. Мы будем медленно и мучительно умирать от голода и жажды, задохнемся без воздуха. Наша жизнь целиком и полностью зависела от больного человека, который лишил нас свободы, и нам нужно было свыкнуться с этим. Поэтому со временем мы стали молиться и о Викторе тоже. Мы искренне и страстно молились о его здоровье. Мы молились, чтобы он не погиб случайно и неожиданно от болезни или несчастного случая. Если бы Виктор умер, он так и не совершил бы долгожданной ошибки, которая подарила бы нам шанс обрести свободу.
Прошло около десяти месяцев в заключении, и мы попросили Виктора дать нам что-нибудь почитать. Прошло несколько дней. Мы уже думали, что он забыл о нашей просьбе, но он неожиданно притащил нам целую кипу газет и журналов. Некоторые журналы были научными, другие самыми обычными. Через несколько дней он принес нам старые книги. Я прочитала «Анну Каренину», «Архипелаг ГУЛАГ» и другую классику. Среди книг оказался учебник английского языка. Лена погрузилась в изучение языка, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. Журналы, которые принес нам Виктор, были совершенно бесполезны, но в одной пачке мы нашли старый еженедельник, который дал нам ценную информацию. На нем была наклейка с именем. Теперь мы знали, кто наш мучитель. Простым карандашом на ней было написано: «Мохов Виктор Васильевич». Отныне мы знали полное имя нашего врага.
Это знание мало чем нам помогло, но мы одержали маленькую победу. Теперь мы хотели выяснить больше. Мы, словно невзначай, стали задавать ему вопросы, чтобы узнать о нем что-нибудь, но он не реагировал на них. Прошло два месяца с момента, когда мы узнали его полное имя, но ничего больше нам узнать так и не удалось. Однажды он принес нам маленький черно-белый телевизор. Когда мы его включили и стали настраивать каналы, то наткнулись на программу местных новостей. Из нее мы поняли, что находимся не в Рязани, а в маленьком городке Скопине. Я никогда не слышала о нем прежде, но зато теперь мы знали, что Виктор живет не в Рязани.
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Здесь и далее — рисунки Кати Мартыновой. Она сделала их, пока находилась в плену у «скопинского маньяка». Публикуются с разрешения автора
В детстве я много времени посвящала рисунку и живописи. Хотя у меня были явные способности к рисованию, это занятие так и не стало для меня страстью или хотя бы увлечением. Но в темнице, охваченная страхом, тоской и апатией, я почувствовала, что мне нужно найти способы самовыражения. Примерно через год мне страстно захотелось рисовать. Время от времени я спрашивала Виктора, может ли он дать мне карандаш и альбом, и в конце концов он согласился. Я сразу же стала рисовать все, что помнила из прежней жизни. Очень тщательно и сосредоточенно я изображала лица родных и друзей. Я рисовала свою прежнюю одежду, свою комнату в родном доме, даже игрушки, которые помнила из детства. Я часами воспроизводила жизнь, которую потеряла. Рисунки помогали мне возвращаться в прежнюю жизнь. Карандашом на бумаге я создавала параллельную вселенную. Так я нашла выход из темницы. У меня появилось место, куда можно было уйти, чтобы забыть о кошмарной реальности.
Приближалось мое пятнадцатилетие. Я сказала Виктору, что хотела бы получить в подарок альбом и акварель. Я любила рисовать карандашом, но эти рисунки были черно-белыми, а мне хотелось написать желтое солнце, чтобы смотреть на него в камере. С помощью красок я могла бы создать собственное, личное солнце, и оно напоминало бы нам о красоте природы, украденной у нас. Правда, Виктор был не только жесток, но еще и страшно скуп. Нам он приносил только то, что ему было больше не нужно, что он нашел случайно или сумел купить по самой низкой цене. Я не думала, что он купит для меня вещи, которые позволят мне самовыражаться через живопись. Но, к моему изумлению, в день моего рождения Виктор появился в нашей камере с альбомом и красками. Вручая мне подарок, он ухмыльнулся и саркастически произнес:
— С днем рождения!
Это был единственный счастливый момент за все время заточения. Я смотрела на альбом и краски и не верила собственным глазам. Проявлять благодарность было абсурдно, но краски привели меня в такой восторг, что я не сумела сдержаться. Этот подарок в дальнейшем возвращал меня к жизни в заточении. Мне часто удавалось на время забывать об ужасах своего положения, погрузившись в рисование, живопись или сочинение стихов. Карандаш, бумага и краски дали мне возможность сохранить связь с жизнью. Без этого мне не хватило бы сил сегодня рассказывать свою историю.
Со временем живопись стала для меня не просто увлечением или страстью, а настоящим наваждением. Только это занятие позволяло мне выдерживать кошмарное существование в заточении. Однажды Виктор вызвал меня в зеленую комнату. Он навис надо мной, насилуя меня, я же просто лежала на одеяле, как тряпичная кукла, не испытывая никаких эмоций. Я знала, что моя пассивность его бесит, но понимание, что ему никогда не добиться от меня ничего большего, давало мне ощущение власти. Виктор мог насиловать мое тело, но ему никогда не изнасиловать мою душу, эмоции, разум.
Пытаясь отстраниться от происходящего, я внимательно рассматривала порнографические плакаты с изображением женщин на стенах. Все эти женщины жили в мире, абсолютно недоступном для Виктора. Он ничего не знал о нем. Все, что он знал о сексе, было почерпнуто из порнографических фильмов. Уверена, что, насилуя нас, он мысленно представлял себя звездой порно. В таком фильме его окружали бы женщины, похожие на женщин с плакатов. Мы с Леной были всего лишь объектами удовлетворения физических потребностей. Но с нами он переносился в мир фантазий. Интересно, что мы с Леной совершенно не были похожи на девушек с плакатов из зеленой комнаты. Физическое различие между мной и женщинами мечтаний нашего мучителя помогло мне придумать психологическую игру. Если бы мне все удалось сделать правильно, то пропасть между мной и мучителем стала бы еще больше.
На своих картинах я стала изображать женщин определенного типа. Такие женщины, в отличие от нас с Леной, смогли бы выдержать то, что делал с ними Виктор. Когда Виктор кончал, я спешила назад в камеру и сразу же принималась за работу, пока не исчезло вдохновение. С того дня я начала писать портреты соблазнительниц, расположившихся в чувственных позах. В отличие от нас с Леной, у этих женщин были пышная грудь, пышные бедра и длинные ноги. Они были накрашены, у них были роскошные волосы. Я писала их яркими красками, иногда в обычной одежде, иногда в пикантном белье и туфлях на шпильках.
Для этих сексуально свободных женщин был возможен любой секс с мужчиной. Они были созданы специально для Виктора. Они могли удовлетворять любые потребности подобных мужчин. Важно то, что эта психологическая игра шла и на сознательном, и на подсознательном уровне. Мне нужно было тщательно продумывать свои картины и реализовывать свой замысел в мельчайших деталях. Нужно было правильно выбрать краски, идеальные позы и фон. Каждой женщине я давала имя и придумывала образ жизни. Главное правило игры — эти женщины не должны были иметь со мной ничего общего. В момент похищения я была совсем ребенком. Из-за недоедания, постоянного насилия и неволи я не могла развиваться физически и стать настоящей женщиной. Кроме того, у меня не было косметики, мне нечем было красить ногти. Из соображений удобства волосы я всегда собирала в пучок на затылке. Из одежды у меня была лишь пара простых брюк и вязаный джемпер, принесенный Виктором. В сравнении с женщинами с плакатов из зеленой комнаты я выглядела предельно асексуально. Мы жили в таких нечеловеческих условиях, что я просто не могла развиваться нормально. Но это оказалось и огромным преимуществом. Поскольку физически я все еще оставалась ребенком, мне удалось не забеременеть.
Когда я начала писать эти женские портреты, мне стало легче выносить сексуальное насилие со стороны Виктора. Каждый раз, оказываясь в зеленой комнате, я закрывала глаза и сосредотачивалась на ком-то из женщин с моих картин. Я представляла, что Виктор насилует ее, а не меня. Так мне удавалось концентрироваться на чем-то далеком и отстраняться от насильника и его действий.
Виктор занимался сексом не со мной, а с воображаемой женщиной, достаточно сильной, чтобы не становиться жертвой. Поскольку я понимала этих женщин, то знала, что они с легкостью справились бы с ситуацией. Поэтому мне не приходилось их жалеть. Это помогало мне эмоционально дистанцироваться от постоянного сексуального насилия.
Рассказывая свою историю, я понимаю, что эскапизм стал для меня главным средством выживания. Почти все, чем я занималась в темнице, тем или иным образом было связано с избеганием реальности. Когда Виктор принес нам журналы и книги, я с головой ушла в любовные романы и романтические повести. Я не просто читала эти истории, а проживала каждую их страницу. Книги и воспоминания о родных позволяли мне сохранять веру в существование взаимной любви и страсти между мужчиной и женщиной. Это помогало мне помнить, что Виктор — вовсе не нормальный представитель мужского пола, а секс не должен строиться на неуважении, насилии, жестокости и страданиях.
Сохранять веру в любовь мне помогала и поэзия. До похищения я никогда не испытывала желания писать. Но сейчас, чтобы занять разум реальными эмоциями, я начала писать стихи. По большей части они были посвящены моей семье, но в некоторых я передавала свои воспоминания о природе. В нескольких стихотворениях я попыталась описать свои романтические мечты о настоящей любви между мужчиной и женщиной. К концу нашего заточения я написала более трехсот стихотворений.
ЛЕДЯНОЕ
Белый снег кружится надо мной.
Я в ночи танцую под луною,
Унося куда-то за собой
Свое сердце, ледяное-ледяное.
Одинока я в плену разлук,
И ворота в рай не мне открыты.
Я хочу коснуться твоих рук,
Но не помню троп-путей избитых.
Белоснежно-празднично вокруг,
Торжествует наше расставанье.
Я хочу коснуться твоих губ,
Но дорог — большое расстоянье...
На колени встану не стыдясь,
Мягкой кистью снег покрою краской,
Нарисую камни, травы, грязь,
Чтоб от жизни не глотать лекарства.
Ты кричи и трать запасы сил,
Я тебя услышу в непокое,
Если нет — заранее прости,
Не растает сердце ледяное.
Я спасу тебя от смертных дней,
Под тобою пропасть испарится.
В суете бесчувственных теней
Ты сумеешь жизнью насладиться.
Белый снег не сыпется с небес,
Я лежу под желтою луною,
Выбирая из бесчисленных сердец
Ледяное, ледяное, ледяное...
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