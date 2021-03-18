Как не сойти с ума, будучи жертвой насильника? Рассказывает пленница «скопинского маньяка»

Когда реальность сурова, совершенно естественно искать смысл происходящего. Может быть, ты сделал нечто такое, что оправдывает твое состояние? Может быть, ты совершил рискованный поступок? Или несешь наказание за свои действия? Космонавты и альпинисты сознательно испытывают границы возможного для себя. Большинство тех, кто нарушает закон, отлично знают, что будет, если их поймают. Наши же с Леной несчастья невозможно было рассматривать как последствия наших собственных действий или принятых решений. Тысячи людей в нашем городе садились в машины к незнакомым людям и благополучно добирались до дома.

Очень трудно справиться с невозможностью проследить связь между своими действиями и тем безнадежным положением, в котором оказался. Чтобы сохранить рассудок, я должна была найти хоть какой-то смысл. Если бы я не нашла его, то так и смирилась бы с жизнью в заточении у Виктора. И тогда душа моя исчезла бы, и я или умерла бы, или превратилась бы в бездушного робота, подчиняющегося приказам. Смысл моему существованию придавала мысль о том, что когда-нибудь я смогу вернуться в родной дом. Я каждый день питала и поддерживала в себе эту надежду. Я укрепляла ее и не отступала от нее ни на шаг. Чем сильнее я подпитывала эту мечту, тем дальше уходила от безумия. Я постоянно напоминала себе, что моим родным так же тяжело, как и мне, что они тоже терпят невыносимую боль. И только мое возвращение положит конец страданиям дорогих мне людей. Я должна выжить, должна сохранить рассудок и вернуться домой — любой ценой.

Но для того чтобы сохранить рассудок, нужно было нечто большее, чем просто найти смысл в выживании. В первые же месяцы мы с Леной поняли, что нам нужен определенный распорядок. Хотя мы не видели дневного света, мы старались поддерживать нормальный режим сна и бодрствования, благо Виктор дал нам будильник. Обычно мы ложились спать до полуночи и поднимались около восьми утра. Так мы могли спать достаточно, а потом структурировать день. Это давало нам хоть какое-то ощущение нормальности и упорядоченности.

Очень важным элементом распорядка дня была молитва. Я никогда не была глубоко верующей, редко молилась и еще реже ходила в церковь. Для меня Бог был силой, которая жила во всех нас. Но, оказавшись в заточении, я осознала особый смысл молитвы. Мы молились перед едой и перед отходом ко сну. Когда боль становилась невыносимой, когда нас затягивало в бездну отчаяния, мы пытались бороться с этими чувствами с помощью молитвы. Поначалу мы с Леной по очереди читали три короткие молитвы, напечатанные на бумажной иконке, которая оказалась у Лены с собой. Вскоре мы выучили их наизусть, и текст был нам больше не нужен. Во время молитвы я обычно молилась за родителей, сестру и бабушку. Я надеялась, что они все еще верят в мое возвращение. Я молилась, чтобы Бог даровал им терпение и силу. Они должны были дождаться меня и справиться со страхом и болью из-за моего исчезновения.

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