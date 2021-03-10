Российских чиновников планируют освободить от наказания за нечаянную коррупцию

В первом законопроекте говорится, что представитель власти может избежать ответственности за несоблюдение антикоррупционных ограничений, запретов и требований, если нарушение стало «следствием независящих от него обстоятельств». Это могут быть «чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства», которые находятся «вне контроля» государственного служащего и которые нельзя было ожидать, избежать или преодолеть — это в том числе стихийные бедствия, пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, теракты, а также запреты и ограничения, принятые госорганами и органами местного самоуправления.

Независящими обстоятельствами не могут быть признаны регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств.

Во втором законопроекте предлагается расширить норму, освобождающую от наказания за нечаянную коррупцию, на сотрудников государственных компаний, публично-правовых компаний, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования, а также работников государственных внебюджетных фондов и организаций, созданных «для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами».