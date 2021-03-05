«Во ФСИН также готовы... установить решетки в дверях камер спецтехники — для улучшения вентиляции, предусмотреть обязательное оснащение химическим туалетом при перевозке на расстояние свыше 200 километров», — приводит Daily Storm выдержку из доклада, представленного Комитетом министров Совета Европы. Также заключенных и задержанных предлагается обеспечивать едой и водой.

Пострадавшим из-за плохих условий содержания в автозаке планируют выплатить компенсации. За первую половину 2020 года суды удовлетворили 261 иск о возмещении вреда за ненадлежащие условия содержания в СИЗО, колониях и при перевозке заключенных. По утверждению Минюста, это более половины от всех поданных заявлений — так, одному из бывших заключенных из Великого Новгорода уже выплачено 500 тысяч рублей.