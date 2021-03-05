Активистки создали карточки, которые конкретизируют стереотипные поздравления на 8 марта

В Сети появились карточки, которые конкретизируют стереотипные поздравления на 8 марта. Они призваны показать стандартные поздравления как призывы и дать ответ на вопрос — чем заняты реальные женщины, пока им желают быть цветочками.
«Каждое 8 марта я вижу кудрявенькие ничего не значащие поздравления и думаю, как странно они контрастируют с живыми женщинами. Которые могут настолько больше, чем просто улыбаться и быть красивыми, и делают это «больше» постоянно. Поэтому я решила посмотреть на стандартные поздравления как на призывы, как на вопрос — чем заняты реальные женщины, пока им желают быть цветочками?» — говорит одна из создательниц карточек Инна Боярова. Соавтором изображений выступила Таша Беляева-Пичугина из петербургского проекта «Росгендернадзор».
Напомним, ранее участницы петербургского проекта «Росгендернадзор» выпустили феминтинки — гендерно-нейтральные карточки, приуроченные ко Дню святого Валентина. Феминтинки можно дарить и просто так, без повода. Их главная задача — напомнить, что любые отношения строятся не на традиционных ожиданиях и стереотипах, а на доверии и уважении.
Петербурженки предлагают посмотреть по-новому на многие привычные вещи: пожелания нежности и улыбок на 8 марта, главенствующую роль мужчины в семье и типичные родительские реплики, которые формируют у ребенка ограниченный образ мира. Ко Дню защитника Отечества, который отмечают 23 февраля, участницы проекта «Росгендернадзор» также выпустили набор специальных карточек — про стереотипы о мужественности. Мы поговорили с Асей Сеничевой, Дарьей Холодовой и Анастасией Новкунской о том, можно ли поменять мир с помощью постов «ВКонтакте» и как они справляются с негативом.
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