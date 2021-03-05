Активистки создали карточки, которые конкретизируют стереотипные поздравления на 8 марта

«Каждое 8 марта я вижу кудрявенькие ничего не значащие поздравления и думаю, как странно они контрастируют с живыми женщинами. Которые могут настолько больше, чем просто улыбаться и быть красивыми, и делают это «больше» постоянно. Поэтому я решила посмотреть на стандартные поздравления как на призывы, как на вопрос — чем заняты реальные женщины, пока им желают быть цветочками?» — говорит одна из создательниц карточек Инна Боярова. Соавтором изображений выступила Таша Беляева-Пичугина из петербургского проекта «Росгендернадзор».