Статистика дня: половина мужчин в России считают, что женщинам лучше не работать

45% женщин и только 28% мужчин уверены, что женщина должна работать ради финансовой независимости

33% россиянок и 24% россиян считают, что женщина должна работать для собственного самовыражения

36% мужчин и лишь 19% женщин считают, что женщина должна работать только в случае крайней необходимости — если нет другой возможности обеспечить себя и детей

3% россиянок и 11% россиян заявили, что женщина должна заниматься исключительно детьми и семьей.

Больше половины опрошенных мужчин (55%) считают, что главная роль женщины — быть матерью и хранительницей очага. Чаще всего так думают жители Северного Кавказа и Приволжского федерального округа (по 64%), меньше всего такого мнения придерживаются мужчины из Петербурга и Ленинградской области (38%), а также в целом на северо-западе (43%). В то же время только 37% женщин считают своим главным предназначением материнство и домашнее хозяйство.

Большинство женщин (51%) считают, что вправе сами решать, какая роль в обществе для нее будет главной. Среди лидеров такого мнения петербурженки (67%), жительницы Северо-Западного округа (62%) и Дальнего Востока (60%). В московском регионе такой точки зрения придерживаются 54% женщин. Меньше всего женщин оставляют за собой право на выбор социальной роли в Южном федеральном округе (46%). В свою очередь, о безусловном праве выбора своей роли в обществе заявили лишь 21% мужчин.

Что касается денежного вопроса, здесь результаты исследования выстроились следующим образом:

59% женщин и 46% мужчин считают, что мужчина должен содержать любимую женщину только по обоюдному согласию

35% женщин и 39% мужчин согласны с тем, что мужчина обязан содержать женщину.

4% россиянок и 10% россиян признают равенство полов в финансовом вопросе

2% женщин и 5% мужчин считают, что полная финансовая зависимость женщины от своего партнера разрушает отношения

При этом 72% мужчин и 68% женщин считают, что женщина имеет право тратить больше, чем зарабатывает.

Вместе с тем большинство респондентов вне зависимости от пола (60-62%) считают, что женщина, чтобы чувствовать себя финансово независимой, должна зарабатывать от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. Порог доходов для финансовой независимости женщин при этом мужчины оценивают ниже, чем сами женщины.