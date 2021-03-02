Знакомьтесь, Катя Валера — соорганизаторка фестиваля «Не виновата», помогающего женщинам

С 6 по 8 марта состоится фестиваль «Не виновата» — ежегодная международная благотворительная акция против домашнего насилия, на которой в этом году можно послушать СБПЧ, Pussy Riot, Cloud Nothings и Xiu Xiu. Вся прибыль с мероприятия направляется фондам и кризисным центрам, которые последовательно и систематически борются с проблемой домашнего насилия. За ее организацию в Петербурге отвечает Катя Валера — а еще она возрождает женский панк-рок в составе группы «Лоно».
Как появилась Катя Валера?
Лет в 13 мне нравилась группа My Chemical Romance, там вокалиста зовут Джерард Уэй, а гитариста Фрэнк Айеро. Я поставила себе ВКонтакте ник «Катя Вэй Айеро». Тогда я жила в Чите, и многие из моего окружения читали его как Катя Валеро, вот я и переименовалась, и уже с этим именем переехала в Петербург.
Кому принадлежала идея фестиваля «Не виновата»?
Проводить благотворительные концерты 8 марта в разных городах России придумал участник группы Kick Chill Вася Огонек из Брянска. Он написал Лене Кузнецовой — вокалистке панк-группы «Позоры», та вдохновилась идеей, они начали собирать знакомых. Я тогда только закончила универ, была в панк-тусовке, многих знала. С Леной мы дружили, и она предложила мне организовать часть феста в Петербурге. Я сказала, что ничего подобного не делала, на что получила ответ, что это несложно и я могу рассчитывать на помощь. Меня добавили в общий чат, где мы начали вместе обсуждать, что хотим, и коллективно придумали концепцию «Не виновата».
Почему фестиваль посвящен домашнему насилию?
Когда все началось, на слуху было дело сестер Хачатурян, оно по многим сильно ударило. Лично я изначально трепетно относилась именно к этой теме, хотя ни у меня, ни у близких нет опыта домашнего насилия. У каждого в нашей команде — своя мотивация, но мы никогда не рассматривали другую тему фестиваля.
Получаете ли вы деньги за работу, или все делается на энтузиазме?
Мы не получаем никаких денег, а только тратим их. У нас нет спонсоров. В этом году нас номинировали на премию Headliner, и если выиграем, то возможно, появится бюджет. Пока есть счет, на котором хранится маленькая сумма денег, собранная частью организаторов фестиваля в своих городах в прошлом году. Мы попросили: если у вас получится прислать 10 % от вашей прибыли в «общую кассу» — будет круто, она пойдет на организацию «Не виновата» в 2021‑м. Всей суммы не хватит, и мы опять покроем из своих средств. 19 февраля у меня был день рождения, и я открыла сбор, который подхватила вся команда, чтобы собрать денег на съемки фестиваля, который в этот раз проходит онлайн.
В лайн-апе фестиваля преобладает панк-рок?
В первый раз все собравшиеся были либо из панк-тусовки, либо организаторы подобных мероприятий. В прошлом году мы поняли, что растем и не можем ограничиваться только панк-гигами. Появились выставки, лекции, зазвучала более популярная музыка. Однако, наш бэкграунд не изменить, и нам по-прежнему интересно звать около-панк-исполнителей. Важно, что в этом году в связи с тем, что фестиваль проходит онлайн, мы вышли на иностранную арену, многие зарубежные исполнители откликнулись, довольно популярные в узких кругах, но важные для нас. В этот раз у нас дебютируют, например, СБПЧ, Pussy Riot, из зарубежных Cloud Nothings и Xiu Xiu. Мы открыты для разных форматов.
Панк-рок — сфера, плодотворная для сексизма и домогательств. Есть ли для участников порог входа?
Мы проверяем исполнителей. Если кого-то не знаем, то спрашиваем у тех, кто может знать, беседуем с самими музыкантами, отправляем им правила участия в фестивале и просим принципиальное согласие на их соблюдение. Там, в том числе, написано о недопустимости проявлений гомофобии, сексизма, харассмента и прочего. Ситуации бывали разные. Например был случай, когда группу утвердили, а потом увидели, что ее ударник пишет во ВКонтакте, как «он изнасилует девчонок», и другую жесть. Мы написали его коллегам, и чуваки просто за три дня нашли нового барабанщика и успешно сыграли. Решение любых подобных конфликтов — сложно, требует много ресурсов, но это необходимо. Ведь в основе панк-культуры изначально лежат принципы ненасилия.
Как появилась группа «Лоно»?
Группа появилась в марте 2019 года, после первого фестиваля «Не виновата». Наша гитаристка Лиза запостила сторис о том, что хочет играть злой женский панк и ищет вокалистку, басистку, ударницу. Я отреплаила, что хочу петь, хотя никогда до этого не пела, но подумала, что это мой шанс. Чем дольше мы репетировали, тем больше понимали, что мы важную штуку делаем, что это репрезентация женщин в сфере, где их почти нет и процветает сексизм. Получался забавный проект с серьезным лицом, то есть все шло по приколу, но это была не шутка. Для меня это суперважно, это существенная часть жизни для меня и девчонок.
Чем ты занимаешься, кроме «Не виновата» и «Лоно», на что живешь, как у тебя появилась многотысячная аудитория в инстаграме @katya_valera?
Мы давно общались с Никой Водвуд (киберактивистка, интерсекциональная феминистка @nixelpixel — Прим.ред.), в 2017 году развиртуалились, сдружились. Она начала меня постить, в мой аккаунт пришел народ. Из-за того, что тогда я была с бритой головой, мне начали поступать предложения о модельных съемках от брендов. Это в совокупности дало рост аудитории. Я не покупала рекламу, не накручивала. Вообще, «Не виновата» делается с ноября по март, а не в феврале, как можно подумать — это очень долго. В прошлом сентябре я уволилась с работы в офисе. И сейчас у меня такая жизнь, как будто мне пять лет — я хожу на кружки разные: на бас, музыкальную теорию, вокал, хор. Параллельно делаю контент для инстаграма, потому что на доход от рекламы я сейчас живу. Мне нравится делать это качественно — арендовать студию, нанимать фотографа, потом монтировать, согласовывать. Это занимает внушительную часть времени, но после измотавшей эмоционально работы в офисе можно сказать, что сейчас я стараюсь жить в кайф.
В 2020 году фестиваль «Не виновата» @nevinovatafest собрал более миллиона рублей. В акции участвуют 39 городов по всей России, 25 организаций получили поддержку. Поддержать организаторов можно в том числе на Патреоне.
В 2021 году «Не виновата» пройдет онлайн на ютубе и сайте проекта. В программе: лектории, дискуссии об интернет-сталкинге и нишевых DIY-проектах, концерты.
Текст: Борис Конаков
Фото: Леля Нордик
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