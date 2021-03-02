Знакомьтесь, Катя Валера — соорганизаторка фестиваля «Не виновата», помогающего женщинам

Как появилась Катя Валера?

Лет в 13 мне нравилась группа My Chemical Romance, там вокалиста зовут Джерард Уэй, а гитариста Фрэнк Айеро. Я поставила себе ВКонтакте ник «Катя Вэй Айеро». Тогда я жила в Чите, и многие из моего окружения читали его как Катя Валеро, вот я и переименовалась, и уже с этим именем переехала в Петербург.

Кому принадлежала идея фестиваля «Не виновата»?

Проводить благотворительные концерты 8 марта в разных городах России придумал участник группы Kick Chill Вася Огонек из Брянска. Он написал Лене Кузнецовой — вокалистке панк-группы «Позоры», та вдохновилась идеей, они начали собирать знакомых. Я тогда только закончила универ, была в панк-тусовке, многих знала. С Леной мы дружили, и она предложила мне организовать часть феста в Петербурге. Я сказала, что ничего подобного не делала, на что получила ответ, что это несложно и я могу рассчитывать на помощь. Меня добавили в общий чат, где мы начали вместе обсуждать, что хотим, и коллективно придумали концепцию «Не виновата».

Почему фестиваль посвящен домашнему насилию?

Когда все началось, на слуху было дело сестер Хачатурян, оно по многим сильно ударило. Лично я изначально трепетно относилась именно к этой теме, хотя ни у меня, ни у близких нет опыта домашнего насилия. У каждого в нашей команде — своя мотивация, но мы никогда не рассматривали другую тему фестиваля.

Получаете ли вы деньги за работу, или все делается на энтузиазме?

Мы не получаем никаких денег, а только тратим их. У нас нет спонсоров. В этом году нас номинировали на премию Headliner, и если выиграем, то возможно, появится бюджет. Пока есть счет, на котором хранится маленькая сумма денег, собранная частью организаторов фестиваля в своих городах в прошлом году. Мы попросили: если у вас получится прислать 10 % от вашей прибыли в «общую кассу» — будет круто, она пойдет на организацию «Не виновата» в 2021‑м. Всей суммы не хватит, и мы опять покроем из своих средств. 19 февраля у меня был день рождения, и я открыла сбор, который подхватила вся команда, чтобы собрать денег на съемки фестиваля, который в этот раз проходит онлайн.