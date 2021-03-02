Как россияне оценивают помощь государства во время пандемии коронавируса? Выяснили ученые СПбГУ

Специалисты Центра экспертиз Санкт-Петербургского университета выяснили, как россияне оценивают помощь государства во время пандемии коронавируса, кто воспользовался поддержкой и как это повлияло на их жизнь и работу.
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Фото: Shutterstock.com
Одной из мер поддержки сало предоставление субъектам малого и среднего бизнеса права требовать уменьшения арендной платы. Норма действовала в наиболее пострадавших отраслях экономики. 85,1% опрошенных предпринимателей России признали эффективность этой меры. 38,7% респондентов воспользовались возможностью уменьшения арендной платы на срок до одного года, не воспользовались совсем — больше половины (54,8%).
«Согласно результатам опроса, период пониженной аренды у предпринимателей продолжался от 2 до 12 месяцев. Половина респондентов уточнили, что срок, на который был уменьшен размер платы, составил полгода, и лишь у 7,1% он должен был продлиться до окончания пандемии», — отмечает один из авторов исследования, научный руководитель Социологической клиники прикладных исследований СПбГУ Майя Русакова.
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Фото: Shutterstock.com
Чаще всего россияне отмечали эффективность права правительства устанавливать предельно допустимые цены на лекарственные средства и медицинские изделия, суммарный уровень поддержки — 79%. Также отмечены изменения, касающиеся возможности ограничении экспорта лекарств за рубеж при угрозе чрезвычайной ситуации — 49% и предоставление права продажи аптеками безрецептурных лекарств онлайн — 60%.
Избежать нехватки лекарств, по мнению россиян, можно создавая их запасы на складах — так считает половина всех опрошенных. Поможет и увеличение производственных мощностей отечественной фармацевтической индустрии (48%), формирование локального запаса лекарств на несколько дней в аптеках (39%). Также респонденты выступают за усиление ответственности в части создания дефицита лекарств, спекулятивного роста цен, фальсификации лекарственных средств. Эти решения поддержали более 90% граждан.
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Фото: Shutterstock.com
С 1 июня российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получали единовременные выплаты из федерального бюджета в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Большинство участников опроса (74,4%) также удовлетворены увеличением пособий по уходу за ребенком. Из них 49,5% отметили, что эта мера помогла и 24,9% считают, что она значительно помогла.
Для поддержки туристической отрасли правительство России предоставило предприятиям возможность обмена купленного или забронированного тура на равнозначный туристский продукт. Эта мера, по мнению большинства сотрудников турфирм (69,9%), оказалась полезна.
Представители гостиничного бизнеса и общепита получили право на компенсацию выпадающих доходов и понесенных затрат, связанных с реализацией подакцизных товаров. В гостиничном бизнесе 49,4% опрошенных считают эту меру полезной. Полностью не согласны с ними 25,9%, и еще 24,7% затруднились ответить. В отрасли общественного питания ее одобряют 50,6%, не считают полезной 24,7% и ровно столько же (24,7%) не смогли ответить на вопрос.
Правительство также предприняло меры, направленные на поддержку строительной отрасли. С 3 апреля 2020 года до 1 января 2021-го не начислялась неустойка как за нарушение дольщиком срока внесения платежа по договору участия в долевом строительстве, так и за нарушение застройщиком срока передачи дольщику объекта долевого строительства. Кроме этого, в особый период пандемии была существенно снижена надзорная нагрузка на застройщиков, а также введены и другие меры поддержки.
«Что касается дольщиков, по мнению трети опрошенных (29,3%), меры достаточно сильно виляют на их финансовое благополучие. Больше половины (55,2%) высказались в целом нейтрально, и 12,1% считают, что влияния практически нет. Незначительное количество опрошенных (3,4%) затруднились ответить. Кроме того, заметное количество дольщиков (27,6%) считают, что наблюдается незначительное влияние указанных мер и требуются дополнительные решения правительства по этому вопросу», — считает один из авторов исследования, доцент кафедры социологии политических и социальных процессов СПбГУ Сергей Савин.
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