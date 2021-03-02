Как россияне оценивают помощь государства во время пандемии коронавируса? Выяснили ученые СПбГУ

С 1 июня российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получали единовременные выплаты из федерального бюджета в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Большинство участников опроса (74,4%) также удовлетворены увеличением пособий по уходу за ребенком. Из них 49,5% отметили, что эта мера помогла и 24,9% считают, что она значительно помогла.

Для поддержки туристической отрасли правительство России предоставило предприятиям возможность обмена купленного или забронированного тура на равнозначный туристский продукт. Эта мера, по мнению большинства сотрудников турфирм (69,9%), оказалась полезна.

Представители гостиничного бизнеса и общепита получили право на компенсацию выпадающих доходов и понесенных затрат, связанных с реализацией подакцизных товаров. В гостиничном бизнесе 49,4% опрошенных считают эту меру полезной. Полностью не согласны с ними 25,9%, и еще 24,7% затруднились ответить. В отрасли общественного питания ее одобряют 50,6%, не считают полезной 24,7% и ровно столько же (24,7%) не смогли ответить на вопрос.

Правительство также предприняло меры, направленные на поддержку строительной отрасли. С 3 апреля 2020 года до 1 января 2021-го не начислялась неустойка как за нарушение дольщиком срока внесения платежа по договору участия в долевом строительстве, так и за нарушение застройщиком срока передачи дольщику объекта долевого строительства. Кроме этого, в особый период пандемии была существенно снижена надзорная нагрузка на застройщиков, а также введены и другие меры поддержки.

«Что касается дольщиков, по мнению трети опрошенных (29,3%), меры достаточно сильно виляют на их финансовое благополучие. Больше половины (55,2%) высказались в целом нейтрально, и 12,1% считают, что влияния практически нет. Незначительное количество опрошенных (3,4%) затруднились ответить. Кроме того, заметное количество дольщиков (27,6%) считают, что наблюдается незначительное влияние указанных мер и требуются дополнительные решения правительства по этому вопросу», — считает один из авторов исследования, доцент кафедры социологии политических и социальных процессов СПбГУ Сергей Савин.