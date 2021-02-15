«Совмещения не существует»: почему при нынешнем порядке вещей женщина не может полноценно работать, будучи матерью

На работу я вернулась только через год. Первые два месяца после того, как в нашей жизни появились близнецы, я провела дома, кормя грудью обоих одновременно.

Незабываемое чувство я испытала, когда впервые после родов села в экспресс Барселона — Мадрид: прошла контроль, вошла в вагон, заняла свое место. Я была так счастлива, что даже сделала селфи и опубликовала его в Twitter, потому что еще недавно мне казалось, будто моя жизнь зашла в тупик. Я много лет жила на чемоданах, но внезапно поняла: жизнь не просто стала иной, причем настолько, что никакими словами не описать эту перемену, — вся моя прежняя жизнь, приспособленная и налаженная, осталась позади, она просто перестала существовать. Ничего из того, к чему я привыкла, отныне нет и в помине. Для людей, ведущих более упорядоченный образ жизни, тех, чья работа не связана с постоянными разъездами, кто имеет возможность возвращаться домой ежедневно в шесть или семь вечера, перемена не выглядит так разительно, но для меня разрыв со всем, что я делала до сих пор, был поистине катастрофическим.

Моя жизнь до появления детей выглядела следующим образом: я сажусь в экспресс или самолет и мчусь туда, куда мне надо. Часто я до последнего момента не знала, куда именно направляюсь. Я могла побывать в трех разных городах за один день. Порой Мадрид, Барселону и Валенсию я ощущала как три района одного и того же города. Утром садилась в экспресс Барселона — Мадрид, вечером в экспресс Мадрид — Валенсия, а на другое утро уже мчалась по маршруту Валенсия — Барселона. Но вот появились близнецы. И теперь я могу отлучаться из дома максимум на три часа, потому что кормлю их грудью. У меня даже нет времени ответить на сообщение, при том что раньше я по полдня торчала в интернете. Я не говорю и не думаю ни о чем, что не связано с детьми; моих собственных увлечений больше не существует, и вспоминаю я о них так, будто они касаются другого человека. В общем, когда я оказалась в экспрессе Барселона — Мадрид, чувства меня захлестнули. Всё равно что вернуться в город, где ты прожил много счастливых лет, а потом вынужден был перебраться в другое место. Я воскликнула: «Ах, как жаль! Всё это ушло безвозвратно!»

По мере взросления детей моя жизнь постепенно наладилась: новые обстоятельства не исключали старых, пусть и выглядело это теперь иначе. В конце концов ты приходишь в норму, привыкаешь к новой жизни и более не сожалеешь о прежней. Я уже прошла эту фазу и не переживаю из-за того, что потеряла прошлую жизнь, которую с таким трудом построила. Той жизни больше нет, она испарилась в один день — в тот день, когда родились мои близнецы. И начиная с того дня я постоянно размышляю об одной и той же проблеме, хотя до сих пор толком не понимаю, что означает это понятие — «совмещение семьи и работы».