Собаку основателя Baza травмировали на рейсе «Аэрофлота». В компании уволили виновного и принесли извинения хозяину

Главный редактор издания Baza Никита Могутин рассказал о том, что его собаку травмировали на рейсе «Аэрофлота» из Москвы в Стамбул. По словам хозяина, корги Есения начала хромать после перелета. В компании уже нашли виновного и принесли извинения, пишет «Фонтанка».
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Фото: страница Никиты Могута в социальной сети Facebook
Журналист рассказал эту историю 9 февраля в социальной сети Facebook. По словам Могутина, после перелета щенок начал хромать на первую переднюю лапу и выглядел так, «словно его очень сильно напугали». Кроме того, была повреждена переноска, в которой находилась собака. «Проломлены две стенки, с мясом вырваны несколько крепежных болтов, на корпусе со всех сторон следы и царапины», — заявил он.
Прокуратура уже начала проверку после заявления журналиста. Также в «Аэрофлоте» связались с владельцем пострадавшего животного и принесли извинения. В компании по камерам наблюдения нашли виновного: он погрузил корзину с щенком на ленту конвейера, а не перенес на руках по правилам.
«В итоге Есения рухнула с высоты вниз («Аэрофлот» говорит, что там было 30–40 сантиметров, но я сомневаюсь, что корзина могла лопнуть и развалиться при падении с такой маленькой высоты, думаю, что там было значительно выше). Человека, который это сделал, уже уволили», — отметил Могутин.
Напомним, подобные случаи, при которых животные получали увечья на рейсах «Аэрофлота», случались и раньше. В частности, летом 2020 года девушка сообщила о пострадавшей во время полета «Аэрофлотом» собаке. По словам девушки, животное получило увечья, находясь в сумке-перевозке в багажном отделении самолета, — «вся клетка была в крови, как и морда собаки». При этом компания «Аэрофлот» отказалась взять на себя вину за пострадавшую во время перелета в багажном отделении собаку. Как объяснили в авиакомпании, травмы животного — это следствие стресса.
Ранее погибли две кошки и пострадал еще один питомец Максима Чумаченко на рейсе Нью-Йорк — Москва. Кошек перевозили в багажном отделении лайнера, питомцы получили серьезные травмы и умерли – одна от внутреннего кровотечения на рейсе Москва—София, другая – на столе у ветеринара спустя два часа после приземления. Третья кошка, летевшая трансфером, получила обморожение. После этого компания «Аэрофлот» заявила о готовности пересмотреть технологии обработки багажа и транспортировки переносок с животными хэндлинговых структур во всех российских аэропортах.
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