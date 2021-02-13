Собаку основателя Baza травмировали на рейсе «Аэрофлота». В компании уволили виновного и принесли извинения хозяину

Прокуратура уже начала проверку после заявления журналиста. Также в «Аэрофлоте» связались с владельцем пострадавшего животного и принесли извинения. В компании по камерам наблюдения нашли виновного: он погрузил корзину с щенком на ленту конвейера, а не перенес на руках по правилам.

«В итоге Есения рухнула с высоты вниз («Аэрофлот» говорит, что там было 30–40 сантиметров, но я сомневаюсь, что корзина могла лопнуть и развалиться при падении с такой маленькой высоты, думаю, что там было значительно выше). Человека, который это сделал, уже уволили», — отметил Могутин.