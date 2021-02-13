В России зарегистрировали центр психологической помощи жертвам домашнего и политического насилия «НеТерпи»

Кроме того, за психологической помощью в организацию могут обратиться и те, кто сам применяет насилие, например, сотрудники силовых структур. В «НеТерпи» планируют оказывать помощь и тем парам, в которых насилие происходит с обеих сторон.

«Мы рассчитываем, что в результате нашей работы постепенно возникнет сообщество, где использование насилия будет ненужно и невозможно, где пострадавший человек сможет без стыда и страха рассказать о насилии, восстановиться, вернуть себе право выбора и личную свободу», — уточняется на страницей организации в Facebook.

Заявку на консультацию можно оставить на сайте центра. Сейчас в «НеТерпи» работают больше 50 психологов, которые прошли переподготовку перед работой с жертвами насилия.