Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом

«Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких‑то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах — да. Еще раз, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — заявил Лавров в интервью Владимиру Соловьеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Лаврова, пояснил, что «средства массовой информации ставший сенсационным заголовок подают без контекста». «Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом. Но если Евросоюз пойдет по этому пути (Введения санкций с риском для российской экономики, — прим. ред.), то тогда да, мы будем готовы, потому что надо быть готовыми к худшему», — заявил он.