Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом. Это может произойти, если власти «еще раз увидят, что в каких-то областях накладываются санкции».
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Фото: Shutterstock.com
«Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких‑то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах — да. Еще раз, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — заявил Лавров в интервью Владимиру Соловьеву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Лаврова, пояснил, что «средства массовой информации ставший сенсационным заголовок подают без контекста». «Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом. Но если Евросоюз пойдет по этому пути (Введения санкций с риском для российской экономики, — прим. ред.), то тогда да, мы будем готовы, потому что надо быть готовыми к худшему», — заявил он.
Евросоюз в свою очередь принял к сведению заявление Лаврова, не исключившего разрыва отношений России и ЕС. «Также мы принимаем к сведению разъяснения со стороны Кремля, мы будем обсуждать это в Совете ЕС. Россия уже дала достаточно четко понять, что она не хочет идти к нормализации отношений с Евросоюзом, в том числе в ходе последнего визита в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля», — заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
В начале февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что отношения России и Евросоюза опустились до самого низкого уровня за многие годы на фоне ситуации с Алексеем Навальным. «Нам не нравится эскалация. Но такие случаи, как ситуация с Навальным, опустили уровень наших отношений до самого низкого за долгие годы», — сказал Боррель.
«Мы очень сильно озабочены внутренней ситуацией в России, включая политические свободы, верховенство закона и права человека. Это очень важно для Европейского союза. У России есть обязательства в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека Совета Европы. И высказывать мнение по этим вопросам и оказать давление, чтобы эти обязательства были исполнены, не является вмешательством», — заключил он.
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