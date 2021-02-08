Законопроект о внесении поправок в статью 71 закона «Об образовании в Российской Федерации» разработали депутаты Государственной думы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов. Согласно документу, предоставить преимущественное право зачислят в вузы, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, предлагается детям сотрудников органов внутренних дел, контрактников в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах.

«Внесение предлагаемого изменения не повлияет на возможность поступления в данные образовательные организации иных лиц, поскольку указанное преимущественное право реализуется только при условии успешного прохождения детьми граждан указанных категорий вступительных испытаний и при прочих равных условиях», — приводит «Интерфакс» текст отзыва правительства. При этом кабмин считает, что преимущества следует распределить и на сотрудников органов внутренних дет РФ — в целях «формирования единого подхода».

«В комитете по образованию все депутаты этот законопроект поддержали, и думаю, что поддержат все фракции, так как предлагаемая льгота не очень большая. Чтобы ребенок получил преимущественное право, надо, чтобы его родитель отслужил более 20 лет. Это немало. Но у меня лично вопрос: кого мы поддерживаем этим законопроектом? Если династии в разных профессиях, то логично было бы предоставить такие возможности детям педагогов и медиков с таким же стажем», — считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.